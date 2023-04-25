Fenerbahçe'nin unutulmaz ismi Elvir Balic'ten Jorge Jesus'a tepki! 'Çok doluyum, öfkeliyim!'

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor'u konuk etti. Sarı - lacivertliler, 3-2 önde götürdüğü karşılaşmadan 90+6. dakikada yediği golle 3-3'lük beraberlikle ayrıldı ve lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada farkı eritme fırsatını geri çevirdi.

Sarı - lacivertli taraftarlar; maçın ardından büyük üzüntü yaşarken, bir dönemin unutulmaz futbolcuları arasına adını yazdıran Elvir Balic'ten teknik direktör Jorge Jesus'a tepki geldi.

Tivibu Spor'da yorumlarda bulunan Balic, Portekizli hocayı eleştirdi. İşte Balic'in değerlendirmeleri;

"ÇOK DOLU VE ÖFKELİYİM"

"Çok doluyum, öfkeliyim. Bence kaybedilmiş bir şampiyonluk Jesus'a yazar. Son haftalarda kazanıyordu Fenerbahçe ama nasıl kazanıyor onu söylüyorduk, bırakın Dünya Kupası öncesindeki futbolu artık iyice uzaklaşmıştı oyunundan."

"JESUS BÜYÜK ETKEN"

"Artık Fenerbahçe o kadar ezbere oynuyor ki, nereden bakarsan bak artık Fenerbahçe'yi herkes çözüyor. Neresinden bakarsan bak iyi değil Fenerbahçe. Hangi değişiklikler olur, ilk kim çıkar gibi sorsan dışarıda taraftara yüzde 90 herkes bilir. Bunda Jesus en büyük etken"

"EZE EZE YENMEN GEREKİYORDU"

"Arda'nın oyunu gölgede kaldı ona çok üzüldüm. Çok güzel goller attı. Fenerbahçe taraftarı adına da çok üzüldüm. Senin rakibin puan kaybediyor, bugün alınan beraberlik! Konya maçında Galatasaray kaybetti fırsatı kaçırdın, bugün yine fırsat geldi ve eze eze yenmen gerekiyordu yenemedin."

"ARDA VE VALENCIA DIŞINDA KİM SORUMLULUK ALACAK?"

"Bana göre bırakılan iki puan, oyun da eksik. Çok üzgünüm ne diyeceğimi de bilemiyorum. Fenerbahçe'de Arda dışında Valencia da bazen, bunların dışında sorumluluk alacak oyuncu kim soruyorum ben."

"BU NASIL OLABİLİR!"

"İstanbulspor rakibini güzel analiz etti ve 1 puanı hakederek aldı. İyi top oynadılar Fatih Tekke'yi de tebrik ediyorum ama 45 bin kişinin önünde bu sonuç nasıl oluyor? Kazanmak zorundaydın bu nasıl olabilir ya!"

"SAMET'LE OLMUYOR ARTIK"

"Defansın darmadağın, kim ne oynuyor belli değil. Galatasaray'ı sayıyoruz, Boey, Nelsson, Abdülkerim ve Adekugbe. Fenerbahçe'de Ferdi tamam, Alioski diğer tarafta. Samet'i konuşmak istemiyorum. Çocuğa üzülüyorum, biraz dinlendirmek lazım, olmuyor artık. Golde hatası vardı geçen hafta, belli ki kaldıramıyorsun. 3'tane gol yiyorsun bugün, yeme"

