Fenerbahçe'nin "uzatma" çilesi bitmek bilmiyor! Lanet geri döndü

Kadıköy'de 90+ depremi! Fenerbahçe, Rizespor ile 2-2 berabere kalarak liderlik şansını kaçırdı. Kanarya bu sezon 3. kez son dakikalarda puan bıraktı.

Burak Kavuncu

Fenerbahçe için şampiyonluk yolunda Kadıköy kabusu devam ediyor. Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden sarı-lacivertliler, uzatma dakikalarında yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe, liderlik şansını teperken zirve yarışında ağır bir yara aldı.

İşte Kadıköy'ü sessizliğe gömen gecenin çarpıcı notları...

90+ LANETİ GERİ DÖNDÜ!

Fenerbahçe bu sezon iç sahada yaşadığı "son dakika" krizine bir yenisini daha ekledi. Bu sezon duraklama dakikalarında (90+) kalesinde gördüğü gollerle üçüncü kez yıkılan Kanarya, bu golleri yediği tüm maçlarda puan kaybetti:

Fenerbahçe 2-2 Çaykur Rizespor (90+ golüyle puan kaybı)

Fenerbahçe 1-1 Kasımpaşa (90+ golüyle puan kaybı)

Fenerbahçe 2-2 Alanyaspor (90+ golüyle puan kaybı)

Sarı-lacivertli ekibin maç sonu konsantrasyon kaybı, şampiyonluk yolunda toplamda 6 kritik puanın Kadıköy çimlerine gömülmesine neden oldu.

RİZESPOR 12 YILLIK HASRETİ BİTİRDİ

Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor, Kadıköy'de tarihi bir başarıya imza attı. En son 2014 yılında İstanbul'dan puanla dönen Rize ekibi, tam 12 yıl aradan sonra Fenerbahçe deplasmanında kaybetmemeyi başardı. Ali Sowe’un etkili oyunu ve uzatmalarda gelen golle 1 puanı koparan Rizespor, Kadıköy’deki mağlubiyet serisini de sonlandırmış oldu.

ZİRVE YOLUNDA BÜYÜK ŞOK: LİDERLİK KAÇTI

Maç öncesinde galibiyet halinde maç fazlasıyla Galatasaray'ı geçerek liderlik koltuğuna oturma hesapları yapan Fenerbahçe, bu beraberlikle 67 puanda kaldı. Evinde kaybedilen 2 puan, hem takım içinde hem de taraftarlar arasında büyük bir moral bozukluğuna yol açarken, gözler şimdiden gelecek hafta oynanacak kritik derbiye çevrildi.

