Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran'dan ilk sözler! "Şampiyon olana kadar kutlama yapmak yok"

Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen oy verme işleminde 50 sandıkta 24 bin 732 üye oy verdi.

Saat 10.00'da başlayıp 17.00'de tamamlanan oy verme işlemlerinin ardından sandıklar sayıldı.

Kongre Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu, Sadettin Saran'ın 12 bin 325 oyla Ali Koç'u geride bırakarak başkanlık yarışını kazandığını duyurdu. Ali Koç ise 12 bin 68 oy aldı. Seçimi kazanan Sadettin Saran kameralar karşısına geçerek ilk açıklamalarını yaptı. İşte satır başları...

"KUTLAMA YAPMAYACAĞIZ"

"Seçimlerin sonucu gösteriyor ki görev birlik olmak. Bu bizim en önemli görevimiz. Şampiyon olana kadar bayram yok, kutlama yok. Sayın Ali Koç 7 senelik başkanımız. Bu bir bayrak değişimi. Onun Fenerbahçe'deki tecrübeleri bizim için çok önemli. İstiyorum ki Fenerbahçe'nin tüm başkanları koşulsuz birlik ve beraberlik içinde olsun. Bu çok önemli, son derece samimiyim. İnşallah Ali Bey ile dostluğumuz daha da güçlenir. Kupayı beraber kaldırırız 3 başkan beraber. Bu benim en büyük hayalim."

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

"Bize bu kadar teveccüh gösteren kongre üyelerimize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok mutluyuz. Bu sorumluluğun fazlasıyla farkındayız. Heyecanlıyız. Nasıl başarıda ezber bozacaksak başarısızlıkta da ezber bozacağız. İlk işimiz herkesle tanışmak. Alici, Sadettinci demeden liyakate göre herkesi sevgiyle kucaklayacağız. Kadıköy ruhunu canlandıracağız. İnşallah şampiyon yapmak. İlk işimiz tüzüğü değiştirmek, 3 sene şampiyon yapamayan gider yapmak."

DOMENICO TEDESCO KARARI

"Tedesco'ya, 'Bundan sonra beraberiz' diyeceğiz. Sonuna kadar arkasında olacağız. Takımı biz kurmadık demiyoruz, bu takım biz takımımız. Bahanelere sığınmıyoruz. En iyi takım ve en iyi oyuncular. Sonuna kadar yanlarında, arkalarında olacağız. Mazbatayı alır almaz ilk işim yanlarında olmak, Samandıra'ya gitmek."

"3 SENE ŞAMPİYON OLAMAYAN GİDER"

"İlk işimiz tüzüğü 3 sene şampiyon olamayan gider şeklinde değiştirmek olacak."