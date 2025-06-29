Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Jhon Duran oldu! Türkiye'nin en çok kazanan futbolcusu olacak...

Fenerbahçe yeni golcüsünde mutlu sona ulaştı. Al Nassr forması giyen Jhon Duran ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, yıldız oyuncunun kontratını hazırlamaya başladı.

AL NASSR İLE ANLAŞMA TAMAM

Fenerbahçe, Jhon Duran transferi konusunda kulübü Al Nasr ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler, Jhon Duran'ın kiralanması konusunda Suudi Kulübü ile el sıkıştı.

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK KAZANANI OLACAK

Fenerbahçe, Jhon Duran için oyuncuya 15 milyon Euro maaş, kiralama ve menajer ücretleri için de 5 milyon Euro civarı bir bedel ödeyecek. Jhon Duran'a ayrıca şampiyon olunması durumunda 1.5 milyon Euro bonus ödenecek. Bu maaşla birlikte Jhon Duran, aktif olarak Türkiye'nin en çok maaş kazanan futbolcusu olacak.

OTURACAĞI EV ONLINE OLARAK GÖSTERİLDİ

Oturacağı ev, Duran'a 'online' olarak tanıtıldı ve evin kontratı hazırlandı. John Duran. Aston Villa ve Al Nassr ile toplam 47 maça çıktı ve 24 kere gol sevinci yaşadı.

77 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Geçtiğimiz sezonun ocak ayında Aston Villa'dan tam 77 milyon Euro'ya Al Nassr'a transfer olan Jhon Duran, Suudi ekibinde çıktığı 18 maçta 12 kez gol sevinci yaşadı.