Fenerbahçe'nin yeni hocası Domenico Tedesco'dan gelir gelmez karar! Yönetimin o teklifini reddetti... İşte nedeni

Fenerbahçe'de Mourinho'nun ardından takımın başına getirilen Domenico Tedesco dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

Gerkçekleştirilen sağlık kontrollerinin ardından Sarı-Lacivertliler'de Tedesco dönemi resmen başlarken, İtalyan hocanın gelişinin hemen ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

O TEKLİFİ REDDETTİ

A Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe yönetimi, Tedesco'yu otele yerleştirmeyi teklif etti ancak İtalyan çalıştırıcı bu teklifi reddetti. Tedesco'nun, "Bu atmosfere alışmam, hazır olmam lazım." diyerek gece kendi isteğiyle Samandıra'da tesislerde kaldığı belirtildi.

MOURINHO OTELDE KALMIŞTI

Sarı-Lacivertliler'in yollarını ayırdığı Portekizli hoca Mourinho, takımın başında kaldığı süre boyunca lüks bir otelde konaklamış, bu tercihiyle zaman zaman eleştirilmişti.