Ali Koç'un teknik direktör adayları

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak?

1 / 22 Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkanlığa seçilmesinin ardından en çok merak edilen konu, yeni teknik direktörün kim olacağı...

2 / 22 İşte daha önce yaptığı açıklamalarda Aykut Kocaman ile yoluna devam etmeyeceği yönünde imalarda bulunan Ali Koç`un göreve getirebileceği konuşulan 10 isim...

3 / 22 LUIS ENRIQUE | Fenerbahçe`ye yeni bir futbol anlayışı getirmek isteyen Ali Koç'un, son olarak Barcelona`yı çalıştıran Luis Enrique`ye takımı emanet edebileceği kaydedildi.

4 / 22 Barcelona altyapısında futbola başlayan ve Roma ile Celta Vigo`da çalıştıktan sonra 2014-2017 yılları arasında Barça`yı çalıştıran 48 yaşındaki teknik adamın Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa şampiyonluğu da dahil olmak üzere kariyerinde 10 kupa bulunuyor.

5 / 22 LAURENT BLANC | Kariyerine Bordeaux`ta başlayan ve Fransa Milli Takımı`nı 2 yıl çalıştırdıktan sonra 2013-2016 yılları arasında Paris Saint-Germain`de görev alan Laurent Blanc, 2 sezondur dinleniyor.

6 / 22 Daha önce de Fenerbahçe ile birçok kez ismi anılan Fransız teknik adamın, bu sezon takım çalıştırmaya geri dönmek istediği belirtiliyor. Hem Bordeaux, hem Paris saint-Germain ile şampiyonluk yaşayan 53 yaşındaki teknik adamın kariyerinde 14 kupa zaferi va

7 / 22 MAURIZIO SARRI | Napoli`de 3 yıldır uyguladığı sistem ile futbol kamuoyunun takdirini alan ve ekibini Juventus ile şampiyonluk yarışına takımı sokmayı başaran Sarri, anlaşma sağlanamaması üzerine İtalyan ekibinden ayrıldı.

8 / 22 İsmi Chelsea ile anılan ancak İngiliz deviyle henüz anlaşamayan tecrübeli teknik adamın, Türkiye`ye doğru yola çıkma ihtimalinin de olduğu kaydediliyor. 18 yıllık teknik adamlık kariyeri boyunca İtalya`dan çıkmayan Sarri`nin, kariyerinde kupa sevinci yok.

9 / 22 RALPH HASENHÜTTL | Leipzig`in değişim sürecinde görev alan ve 2 yıllık görev süresinin sonunda takımdan ayrılan Hasenhüttl, genç oyunculara olan yaklaşımı ve pasa dayalı bir oyun sistemini öne çıkarması nedeniyle Ali Koç`un anlayışına uygun gözüküyor.

10 / 22 4-4-2 sistemini sıklıkla kullanan 50 yaşındaki Avusturyalı hoca, henüz Almanya dışında görev almadı. 2016`da Ingolstadt`ı Bundesliga`ya taşıdıktan sonra Leipzig`in başına geçen Hesenhüttl`ün de kariyerinde kupa zaferi yok.

11 / 22 CLAUDIO RANIERI | Geçtiğimiz sezon sürpriz bir şekilde Fransa`nın Nantes takımının başına geçen tecrübeli teknik adam, zengin kariyeriyle birlikte göz dolduruyor.

12 / 22 Leicester City`yi Premier Lig`de şampiyonluğa taşıyarak bir peri masalına imza atan İtalyan hoca, Nantes`in başından ayrıldıktan sonra kulüp arayışında. 66 yaşındaki hocanın envanterinde 7 kupa yer alıyor.

13 / 22 JORGE JESUS | İsmi geçtiğimiz yıllarda da birçok kez Fenerbahçe ile anılan Jorge Jesus, Sporting`de kulüpte yaşanan sorunlar nedeniyle ayrılığın eşiğinde.

14 / 22 Arap yarımadasından kulüplerle de temasa geçtiği belirtilen 63 yaşındaki hoca, 17 yıllık kariyerinde Portekiz`den dışarı çıkmadı. 4-4-2 sistemini tercüh etmesiyle bilinen deneyimli antrenör, Portekiz kariyerinde tam 11 kez kupa sevinci yaşadı.

15 / 22 MARCELO BIELSA | Futbol aşıklarının favori teknik adamlarından Bielsa, geçen sezon Lille`de yaşanan büyük hayal kırıklığının ardından bir kez daha görev başına geçmek için teklif bekliyor.

16 / 22 Göze hoş gelen bir oyun oynatmaya çalışan ve gençlere de önem veren 62 yaşındaki teknik adamın, oyun oynatmadaki başarısı kupa olarak ise geri dönüş yapmıyor. Arjantin ile 2004`te Olimpiyatlarda bir şampiyonluk yaşayan Bielsa`nın kariyerinde başka kupa bu

17 / 22 LUIZ FELIPE SCOLARI | Futbol dünyasının prestijli teknik adamlarından biri olan Luiz Felipe Scolari, Portekiz ve Brezilya milli takımlarında oynattığı oyunla alkış aldı.

18 / 22 Son olarak Çin`de Guangzhou Evergrande`yi çalıştıran ve takımı şampiyon yaptıktan sonra ayrılan deneyimli hoca, 15 kez kupa sevinci yaşadı.

19 / 22 SLAVEN BILIC | Beşiktaş`ın eski teknik direktörü Bilic de Ali Koç`un modern futbol anlayışına uyacak isimlerden biri olarak gösteriliyor.

20 / 22 İngiltere`de West Ham United ile yollarını sezon ortasında ayıran 49 yaşındaki teknik adamın da kariyerinde kupa yok.

21 / 22 ROBERTO MARTINEZ | Belçika Milli Takımı`nın teknik direktörü Roberto Martinez`in, bu yaz Dünya Kupası`nın ardından kulüp çalıştırmaya geri dönmek istediği kaydediliyor.