Ali Koç'un teknik direktör adayları
Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak?
1 / 22
Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkanlığa seçilmesinin ardından en çok merak edilen konu, yeni teknik direktörün kim olacağı...
2 / 22
İşte daha önce yaptığı açıklamalarda Aykut Kocaman ile yoluna devam etmeyeceği yönünde imalarda bulunan Ali Koç`un göreve getirebileceği konuşulan 10 isim...
3 / 22
LUIS ENRIQUE | Fenerbahçe`ye yeni bir futbol anlayışı getirmek isteyen Ali Koç'un, son olarak Barcelona`yı çalıştıran Luis Enrique`ye takımı emanet edebileceği kaydedildi.
4 / 22
Barcelona altyapısında futbola başlayan ve Roma ile Celta Vigo`da çalıştıktan sonra 2014-2017 yılları arasında Barça`yı çalıştıran 48 yaşındaki teknik adamın Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa şampiyonluğu da dahil olmak üzere kariyerinde 10 kupa bulunuyor.
5 / 22
LAURENT BLANC | Kariyerine Bordeaux`ta başlayan ve Fransa Milli Takımı`nı 2 yıl çalıştırdıktan sonra 2013-2016 yılları arasında Paris Saint-Germain`de görev alan Laurent Blanc, 2 sezondur dinleniyor.
6 / 22
Daha önce de Fenerbahçe ile birçok kez ismi anılan Fransız teknik adamın, bu sezon takım çalıştırmaya geri dönmek istediği belirtiliyor. Hem Bordeaux, hem Paris saint-Germain ile şampiyonluk yaşayan 53 yaşındaki teknik adamın kariyerinde 14 kupa zaferi va
7 / 22
MAURIZIO SARRI | Napoli`de 3 yıldır uyguladığı sistem ile futbol kamuoyunun takdirini alan ve ekibini Juventus ile şampiyonluk yarışına takımı sokmayı başaran Sarri, anlaşma sağlanamaması üzerine İtalyan ekibinden ayrıldı.
8 / 22
İsmi Chelsea ile anılan ancak İngiliz deviyle henüz anlaşamayan tecrübeli teknik adamın, Türkiye`ye doğru yola çıkma ihtimalinin de olduğu kaydediliyor. 18 yıllık teknik adamlık kariyeri boyunca İtalya`dan çıkmayan Sarri`nin, kariyerinde kupa sevinci yok.
9 / 22
RALPH HASENHÜTTL | Leipzig`in değişim sürecinde görev alan ve 2 yıllık görev süresinin sonunda takımdan ayrılan Hasenhüttl, genç oyunculara olan yaklaşımı ve pasa dayalı bir oyun sistemini öne çıkarması nedeniyle Ali Koç`un anlayışına uygun gözüküyor.
10 / 22
4-4-2 sistemini sıklıkla kullanan 50 yaşındaki Avusturyalı hoca, henüz Almanya dışında görev almadı. 2016`da Ingolstadt`ı Bundesliga`ya taşıdıktan sonra Leipzig`in başına geçen Hesenhüttl`ün de kariyerinde kupa zaferi yok.
11 / 22
CLAUDIO RANIERI | Geçtiğimiz sezon sürpriz bir şekilde Fransa`nın Nantes takımının başına geçen tecrübeli teknik adam, zengin kariyeriyle birlikte göz dolduruyor.
12 / 22
Leicester City`yi Premier Lig`de şampiyonluğa taşıyarak bir peri masalına imza atan İtalyan hoca, Nantes`in başından ayrıldıktan sonra kulüp arayışında. 66 yaşındaki hocanın envanterinde 7 kupa yer alıyor.
13 / 22
JORGE JESUS | İsmi geçtiğimiz yıllarda da birçok kez Fenerbahçe ile anılan Jorge Jesus, Sporting`de kulüpte yaşanan sorunlar nedeniyle ayrılığın eşiğinde.
14 / 22
Arap yarımadasından kulüplerle de temasa geçtiği belirtilen 63 yaşındaki hoca, 17 yıllık kariyerinde Portekiz`den dışarı çıkmadı. 4-4-2 sistemini tercüh etmesiyle bilinen deneyimli antrenör, Portekiz kariyerinde tam 11 kez kupa sevinci yaşadı.
15 / 22
MARCELO BIELSA | Futbol aşıklarının favori teknik adamlarından Bielsa, geçen sezon Lille`de yaşanan büyük hayal kırıklığının ardından bir kez daha görev başına geçmek için teklif bekliyor.
16 / 22
Göze hoş gelen bir oyun oynatmaya çalışan ve gençlere de önem veren 62 yaşındaki teknik adamın, oyun oynatmadaki başarısı kupa olarak ise geri dönüş yapmıyor. Arjantin ile 2004`te Olimpiyatlarda bir şampiyonluk yaşayan Bielsa`nın kariyerinde başka kupa bu
17 / 22
LUIZ FELIPE SCOLARI | Futbol dünyasının prestijli teknik adamlarından biri olan Luiz Felipe Scolari, Portekiz ve Brezilya milli takımlarında oynattığı oyunla alkış aldı.
18 / 22
Son olarak Çin`de Guangzhou Evergrande`yi çalıştıran ve takımı şampiyon yaptıktan sonra ayrılan deneyimli hoca, 15 kez kupa sevinci yaşadı.
19 / 22
SLAVEN BILIC | Beşiktaş`ın eski teknik direktörü Bilic de Ali Koç`un modern futbol anlayışına uyacak isimlerden biri olarak gösteriliyor.
20 / 22
İngiltere`de West Ham United ile yollarını sezon ortasında ayıran 49 yaşındaki teknik adamın da kariyerinde kupa yok.
21 / 22
ROBERTO MARTINEZ | Belçika Milli Takımı`nın teknik direktörü Roberto Martinez`in, bu yaz Dünya Kupası`nın ardından kulüp çalıştırmaya geri dönmek istediği kaydediliyor.
22 / 22
İngiltere`de Wigan ve Everton`ın başında görev alan ve başarılı işler çıkaran 44 yaşındaki hocanın 2012/13 sezonunda Wigan ile FA Cup zaferi bulunuyor. (İHA)
Okuyucu Yorumları 3 yorum