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Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak?

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.06.2018 07:46 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkanlığa seçilmesinin ardından en çok merak edilen konu, yeni teknik direktörün kim olacağı... İşte Ali Koç'un teknik direktör adayları...

Ali Koç'un teknik direktör adayları

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak?

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Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkanlığa seçilmesinin ardından en çok merak edilen konu, yeni teknik direktörün kim olacağı...

Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkanlığa seçilmesinin ardından en çok merak edilen konu, yeni teknik direktörün kim olacağı...
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İşte daha önce yaptığı açıklamalarda Aykut Kocaman ile yoluna devam etmeyeceği yönünde imalarda bulunan Ali Koç`un göreve getirebileceği konuşulan 10 isim...

İşte daha önce yaptığı açıklamalarda Aykut Kocaman ile yoluna devam etmeyeceği yönünde imalarda bulunan Ali Koç`un göreve getirebileceği konuşulan 10 isim...
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LUIS ENRIQUE | Fenerbahçe`ye yeni bir futbol anlayışı getirmek isteyen Ali Koç'un, son olarak Barcelona`yı çalıştıran Luis Enrique`ye takımı emanet edebileceği kaydedildi.

LUIS ENRIQUE | Fenerbahçe`ye yeni bir futbol anlayışı getirmek isteyen Ali Koç'un, son olarak Barcelona`yı çalıştıran Luis Enrique`ye takımı emanet edebileceği kaydedildi.
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Barcelona altyapısında futbola başlayan ve Roma ile Celta Vigo`da çalıştıktan sonra 2014-2017 yılları arasında Barça`yı çalıştıran 48 yaşındaki teknik adamın Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa şampiyonluğu da dahil olmak üzere kariyerinde 10 kupa bulunuyor.

Barcelona altyapısında futbola başlayan ve Roma ile Celta Vigo`da çalıştıktan sonra 2014-2017 yılları arasında Barça`yı çalıştıran 48 yaşındaki teknik adamın Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa şampiyonluğu da dahil olmak üzere kariyerinde 10 kupa bulunuyor.
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LAURENT BLANC | Kariyerine Bordeaux`ta başlayan ve Fransa Milli Takımı`nı 2 yıl çalıştırdıktan sonra 2013-2016 yılları arasında Paris Saint-Germain`de görev alan Laurent Blanc, 2 sezondur dinleniyor.

LAURENT BLANC | Kariyerine Bordeaux`ta başlayan ve Fransa Milli Takımı`nı 2 yıl çalıştırdıktan sonra 2013-2016 yılları arasında Paris Saint-Germain`de görev alan Laurent Blanc, 2 sezondur dinleniyor.
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Daha önce de Fenerbahçe ile birçok kez ismi anılan Fransız teknik adamın, bu sezon takım çalıştırmaya geri dönmek istediği belirtiliyor. Hem Bordeaux, hem Paris saint-Germain ile şampiyonluk yaşayan 53 yaşındaki teknik adamın kariyerinde 14 kupa zaferi va

Daha önce de Fenerbahçe ile birçok kez ismi anılan Fransız teknik adamın, bu sezon takım çalıştırmaya geri dönmek istediği belirtiliyor. Hem Bordeaux, hem Paris saint-Germain ile şampiyonluk yaşayan 53 yaşındaki teknik adamın kariyerinde 14 kupa zaferi va
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MAURIZIO SARRI | Napoli`de 3 yıldır uyguladığı sistem ile futbol kamuoyunun takdirini alan ve ekibini Juventus ile şampiyonluk yarışına takımı sokmayı başaran Sarri, anlaşma sağlanamaması üzerine İtalyan ekibinden ayrıldı.

MAURIZIO SARRI | Napoli`de 3 yıldır uyguladığı sistem ile futbol kamuoyunun takdirini alan ve ekibini Juventus ile şampiyonluk yarışına takımı sokmayı başaran Sarri, anlaşma sağlanamaması üzerine İtalyan ekibinden ayrıldı.
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İsmi Chelsea ile anılan ancak İngiliz deviyle henüz anlaşamayan tecrübeli teknik adamın, Türkiye`ye doğru yola çıkma ihtimalinin de olduğu kaydediliyor. 18 yıllık teknik adamlık kariyeri boyunca İtalya`dan çıkmayan Sarri`nin, kariyerinde kupa sevinci yok.

İsmi Chelsea ile anılan ancak İngiliz deviyle henüz anlaşamayan tecrübeli teknik adamın, Türkiye`ye doğru yola çıkma ihtimalinin de olduğu kaydediliyor. 18 yıllık teknik adamlık kariyeri boyunca İtalya`dan çıkmayan Sarri`nin, kariyerinde kupa sevinci yok.
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RALPH HASENHÜTTL | Leipzig`in değişim sürecinde görev alan ve 2 yıllık görev süresinin sonunda takımdan ayrılan Hasenhüttl, genç oyunculara olan yaklaşımı ve pasa dayalı bir oyun sistemini öne çıkarması nedeniyle Ali Koç`un anlayışına uygun gözüküyor.

RALPH HASENHÜTTL | Leipzig`in değişim sürecinde görev alan ve 2 yıllık görev süresinin sonunda takımdan ayrılan Hasenhüttl, genç oyunculara olan yaklaşımı ve pasa dayalı bir oyun sistemini öne çıkarması nedeniyle Ali Koç`un anlayışına uygun gözüküyor.
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4-4-2 sistemini sıklıkla kullanan 50 yaşındaki Avusturyalı hoca, henüz Almanya dışında görev almadı. 2016`da Ingolstadt`ı Bundesliga`ya taşıdıktan sonra Leipzig`in başına geçen Hesenhüttl`ün de kariyerinde kupa zaferi yok.

4-4-2 sistemini sıklıkla kullanan 50 yaşındaki Avusturyalı hoca, henüz Almanya dışında görev almadı. 2016`da Ingolstadt`ı Bundesliga`ya taşıdıktan sonra Leipzig`in başına geçen Hesenhüttl`ün de kariyerinde kupa zaferi yok.
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CLAUDIO RANIERI | Geçtiğimiz sezon sürpriz bir şekilde Fransa`nın Nantes takımının başına geçen tecrübeli teknik adam, zengin kariyeriyle birlikte göz dolduruyor.

CLAUDIO RANIERI | Geçtiğimiz sezon sürpriz bir şekilde Fransa`nın Nantes takımının başına geçen tecrübeli teknik adam, zengin kariyeriyle birlikte göz dolduruyor.
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Leicester City`yi Premier Lig`de şampiyonluğa taşıyarak bir peri masalına imza atan İtalyan hoca, Nantes`in başından ayrıldıktan sonra kulüp arayışında. 66 yaşındaki hocanın envanterinde 7 kupa yer alıyor.

Leicester City`yi Premier Lig`de şampiyonluğa taşıyarak bir peri masalına imza atan İtalyan hoca, Nantes`in başından ayrıldıktan sonra kulüp arayışında. 66 yaşındaki hocanın envanterinde 7 kupa yer alıyor.
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JORGE JESUS | İsmi geçtiğimiz yıllarda da birçok kez Fenerbahçe ile anılan Jorge Jesus, Sporting`de kulüpte yaşanan sorunlar nedeniyle ayrılığın eşiğinde.

JORGE JESUS | İsmi geçtiğimiz yıllarda da birçok kez Fenerbahçe ile anılan Jorge Jesus, Sporting`de kulüpte yaşanan sorunlar nedeniyle ayrılığın eşiğinde.
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Arap yarımadasından kulüplerle de temasa geçtiği belirtilen 63 yaşındaki hoca, 17 yıllık kariyerinde Portekiz`den dışarı çıkmadı. 4-4-2 sistemini tercüh etmesiyle bilinen deneyimli antrenör, Portekiz kariyerinde tam 11 kez kupa sevinci yaşadı.

Arap yarımadasından kulüplerle de temasa geçtiği belirtilen 63 yaşındaki hoca, 17 yıllık kariyerinde Portekiz`den dışarı çıkmadı. 4-4-2 sistemini tercüh etmesiyle bilinen deneyimli antrenör, Portekiz kariyerinde tam 11 kez kupa sevinci yaşadı.
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MARCELO BIELSA | Futbol aşıklarının favori teknik adamlarından Bielsa, geçen sezon Lille`de yaşanan büyük hayal kırıklığının ardından bir kez daha görev başına geçmek için teklif bekliyor.

MARCELO BIELSA | Futbol aşıklarının favori teknik adamlarından Bielsa, geçen sezon Lille`de yaşanan büyük hayal kırıklığının ardından bir kez daha görev başına geçmek için teklif bekliyor.
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Göze hoş gelen bir oyun oynatmaya çalışan ve gençlere de önem veren 62 yaşındaki teknik adamın, oyun oynatmadaki başarısı kupa olarak ise geri dönüş yapmıyor. Arjantin ile 2004`te Olimpiyatlarda bir şampiyonluk yaşayan Bielsa`nın kariyerinde başka kupa bu

Göze hoş gelen bir oyun oynatmaya çalışan ve gençlere de önem veren 62 yaşındaki teknik adamın, oyun oynatmadaki başarısı kupa olarak ise geri dönüş yapmıyor. Arjantin ile 2004`te Olimpiyatlarda bir şampiyonluk yaşayan Bielsa`nın kariyerinde başka kupa bu
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LUIZ FELIPE SCOLARI | Futbol dünyasının prestijli teknik adamlarından biri olan Luiz Felipe Scolari, Portekiz ve Brezilya milli takımlarında oynattığı oyunla alkış aldı.

LUIZ FELIPE SCOLARI | Futbol dünyasının prestijli teknik adamlarından biri olan Luiz Felipe Scolari, Portekiz ve Brezilya milli takımlarında oynattığı oyunla alkış aldı.
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Son olarak Çin`de Guangzhou Evergrande`yi çalıştıran ve takımı şampiyon yaptıktan sonra ayrılan deneyimli hoca, 15 kez kupa sevinci yaşadı.

Son olarak Çin`de Guangzhou Evergrande`yi çalıştıran ve takımı şampiyon yaptıktan sonra ayrılan deneyimli hoca, 15 kez kupa sevinci yaşadı.
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SLAVEN BILIC | Beşiktaş`ın eski teknik direktörü Bilic de Ali Koç`un modern futbol anlayışına uyacak isimlerden biri olarak gösteriliyor.

SLAVEN BILIC | Beşiktaş`ın eski teknik direktörü Bilic de Ali Koç`un modern futbol anlayışına uyacak isimlerden biri olarak gösteriliyor.
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İngiltere`de West Ham United ile yollarını sezon ortasında ayıran 49 yaşındaki teknik adamın da kariyerinde kupa yok.

İngiltere`de West Ham United ile yollarını sezon ortasında ayıran 49 yaşındaki teknik adamın da kariyerinde kupa yok.
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ROBERTO MARTINEZ | Belçika Milli Takımı`nın teknik direktörü Roberto Martinez`in, bu yaz Dünya Kupası`nın ardından kulüp çalıştırmaya geri dönmek istediği kaydediliyor.

ROBERTO MARTINEZ | Belçika Milli Takımı`nın teknik direktörü Roberto Martinez`in, bu yaz Dünya Kupası`nın ardından kulüp çalıştırmaya geri dönmek istediği kaydediliyor.
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İngiltere`de Wigan ve Everton`ın başında görev alan ve başarılı işler çıkaran 44 yaşındaki hocanın 2012/13 sezonunda Wigan ile FA Cup zaferi bulunuyor. (İHA)

İngiltere`de Wigan ve Everton`ın başında görev alan ve başarılı işler çıkaran 44 yaşındaki hocanın 2012/13 sezonunda Wigan ile FA Cup zaferi bulunuyor. (İHA)
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fenerbahçe Ali Koç

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Sayın başkanım hoca aramana gerek yok ersun yanal hocamız veya zico var.
Maurizio Sarri gelsin. Her maç 3.5 üstü Napoli’den bilen bilir.
her sene hayal
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