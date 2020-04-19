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Fenerbahçe'nin yeni hocası Marco Giampaolo oluyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.04.2020 17:10 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün kim olacağı konusu belirsizliğini koruyor. Alanyaspor'un hocası Erol Bulut'un ismini ön plana çıkmasının ardından İtalya'dan bir son dakika haberi geldi.

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, son dönemde Fenerbahçe'nin başına geçeceğine yönelik çıkan haberler için açık kapı bırakmıştı. Kariyerinin seyrinin sözleşmesinin bittiği sezon sonunda belli olacağını belirtmişti. İtalya'dan gelen bir son dakika haberi ise Fenerbahçeli taraftarları şaşırttı.

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İTALYANLAR DUYURDU

İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Football İtalia, Ali Koç'un genç oyunculardan oluşturacağı yeni projeyi Marco Giampaolo'ya emanet etmek istediği öne sürüldü. Football İtalia adlı internet sitesinde yer alan habere göre Fenerbahçe Yönetimi, takımı İtalyan teknik adama emanet etmek istiyor.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre tecrübeli çalıştırıcı Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor. Önümüzdeki günlerde başkan Ali Koç ile uzaktan bir görüşme gerçekleştireceği belirtilen teknik adam için bu transfere kesin gözüyle bakılıyor.

GİAMPAOLO KİMDİR?

2 Ağustos 1967'de İtalya'da dünyaya gelen Marco Giampaolo, antrenörlük kariyerine 2005 yılında Ascoli'de başladı. Daha sonra sırasıyla; Cagliari, Siena, Catania, Cesena, Brescia, Cremonese, Empoli, Sampdoria ve Milan'ı çalıştırdı.


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