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Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarının fiyatı ne kadar 2021? Dikkat çeken Atatürk detayı!

09.07.2021 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe’nin yeni sezon formaları tanıtıldı. Fenerbahçe’nin Süper Lig’in yeni sezonunda giyeceği formasındaki Mustafa Kemal Atatürk detayı dikkat çekti. Puma ile tanıtım ve imza töreninde konuşan Puma Genel Müdürü Seyis, Fenerbahçe’nin yeni sezon formasında Atatürk imzasının olacağını duyurdu.

Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarının fiyatı ne kadar 2021? Dikkat çeken Atatürk detayı!

Yeni sezonda ‘’yıldız’’ların olmayacağını ve Atatürk imzalı formalarla sahaya çıkacaklarını vurgulayan Başkan Koç, ‘’3 büyük kulüp arasında bir bir ilk olacak’’ ifadelerini kullandı. Öte yandan Fenerbahçe’nin yeni sezon formalarının fiyatı da belli oldu.

FENERBAHÇE’NİN YENİ SEZON FORMALARININ FİYATI NE KADAR?

Fenerbahçe’nin yeni sezon formalarının tanıtıldığı törende konuşan sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, Puma ile yapılan işbirliğine dair önemli detaylar paylaştı. Bu işbirliğinin avantajlarından birinin forma fiyatı olduğunu vurgulayan Koç, fiyat belirlemede Fenerbahçe’nin inisiyatifi olduğunu belirtti.

Bu yıl Fenerbahçe’nin yeni sezon formalarının 319 TL olarak belirlendiğini kaydeden Koç, geçen sezon 100 TL’ye alınan formayı 250 TL’ye sattıklarını ve bu anlaşma ile birlikte 5 kat daha fazla kâr elde ettiklerini ifade etti.

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Fenerbahçe, yeni sezonda giyeceği Puma formalarının tanıtımı ve imza törenini başkan Ali Koç'un katılımıyla gerçekleştirildi.Fenerbahçe’nin 2 formasının tanıtıldığı tören konuşan Puma Türkiye Genel Müdürü Taner Seyis, Fenerbahçe'nin iç saha formasının sırtında Mustafa Kemal Atatürk imzası olduğunu vurgulayarak, buna sarı-lacivertli camiayla beraber karar verdiklerini belirterek, bunun 3 büyük kulüp arasında bir ilk olacağını kaydetti.
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FENERBAHÇE’NİN YENİ SEZON FORMASI ÇIKTI MI?

Fenerbahçe, forma sponsorluğu için Puma ile 2 yıllık sözleşme imzalarken, Fenerbahçe'de 3. formanın satışı 19 Temmuz'da yapılacağı öğrenildi.

Fenerbahçe’nin yeni sezon formaları Puma'nın dünyadaki tüm mağazalarında satılacak. Sarı-lacivertli kulübün Başkanı Ali Koç, "Çok uzun bir birliktelikten sonra, yeni bir markayla birlikteliğe gidiyoruz. Aşağı yukarı 30 seneyi aşan bir birlikteliğe son verdik. Fenerbahçe'nin tarihinde biri Adidas, biri Fenerium olmak üzere iki marka var. Öncelikle Adidas'a teşekkür etmek istiyorum. Bazı yerlerde asgari müşterekte buluşamıyorduk. Geldiğimiz noktada PUMA'yla devam etme kararı aldık. Fenerbahçe, Türkiye'nin en önemli markalarından biri, belki de en önemlisi. Birlikte çalıştığımız markaları büyütürüz.’’ dedi.

Bu yıl formalarda yıldız olmayacağını kaydeden Koç, ‘’Bizim derdimiz yaptığımız başvuruda 28 şampiyonluğumuzun resmiyete kavuşması. Bizim derdimiz yıldız, para değil. 1923'te kurulan Türkiye ve 1923'te kurulan TFF, 36 senelik süreçteki ulusal turnuvalar göz ardı edilmiş.’’ dedi.

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2 senelik bir anlaşma imzalandığını, hem Fenerbahçe’nin Puma’yı tanımak için hem de Puma’nın Fenerbahçe’yi tanıması bakımından bunu sağlıklı bulduğunu aktaran Koç, ’’19 Ağustos'ta büyük bir lansman olacak. Dünyanın önde gelen 5 kulübü ile olacak. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor. Yeni bir adım olarak, gelecek senenin formalarını da beğenip, seçtik. Formalar, saat 15.00'ten itibaren hem online mağazalarımız hem de mağazalarımızda satışa çıkacak.” ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

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Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
yuuhhh... 150 bari olsaydi..
5 adet sipariş verdim çok güzel

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