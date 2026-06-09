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Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlık kampı ve maç programı belli oldu

Fenerbahçe, 2026-2027 sezonu hazırlık kampı ve maç programını açıkladı.

Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlık kampı ve maç programı belli oldu

Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlık programı belli oldu. 5-16 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapacak sarı-lacivertli ekip, LASK’ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan ve ikisi Summer Series Upper Austria kapsamında olmak üzere üç hazırlık maçı oynayacak.

Fenerbahçe nin yeni sezon hazırlık kampı ve maç programı belli oldu 1

Maç programı ve detayları şu şekilde:

8 Temmuz 2026 (Summer Series Upper Austria)

Fenerbahçe - Admira Wacker (Raiffeisen Arena)

11 Temmuz 2026

Fenerbahçe - Pogon Szczecin (Hofmann Personal Stadion)

14 Temmuz 2026 (Summer Series Upper Austria)

LASK - Fenerbahçe (Raiffeisen Arena)
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe
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