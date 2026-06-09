Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlık kampı ve maç programı belli oldu

Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlık programı belli oldu. 5-16 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapacak sarı-lacivertli ekip, LASK’ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan ve ikisi Summer Series Upper Austria kapsamında olmak üzere üç hazırlık maçı oynayacak.
Maç programı ve detayları şu şekilde:
8 Temmuz 2026 (Summer Series Upper Austria)
Fenerbahçe - Admira Wacker (Raiffeisen Arena)
11 Temmuz 2026
Fenerbahçe - Pogon Szczecin (Hofmann Personal Stadion)
14 Temmuz 2026 (Summer Series Upper Austria)
LASK - Fenerbahçe (Raiffeisen Arena)
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