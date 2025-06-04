Fenerbahçe’nin yeni sportif direktörü Devin Özek oldu! Özek İstanbul’a geldi…

Başarısız geçen geçtiğimiz sezonun ardından Fenerbahçe’de fatura sportif direktör Mario Branco’ya kesildi. Başkan Ali Koç ile bir araya gelen sportif direktör Devin Özek, gelecek sezon Fenerbahçe futbol yapılanması içerisinde yer alma konusunda anlaştı. Devin Özek, Fenerbahçe futbol koordinatörü Okan Özkan ile birlikte gelecek sezonun transferleri ile ilgli süreci birlikte yönetecekler.

Anlaşmanın ardından Devin Özek, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için bugün İstanbul'a geldi.

FATURA MARİO BRANCO'YA KESİLDİ

Fenerbahçe'de 3 sezondur görev yapan Portekizli Sportif Direktör Mario Branco dönemi kapandı. Sarı lacivertliler, sportif direktör Mario Branco ile yolların ayrıldığını açıkladı. 2022 yazında 'Fenerbahçe Futbol Direktörlüğü' görevine gelen Mario Branco, 2023 yazında ise sportif direktör olmuştu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "14 Haziran 2022 tarihinde Futbol Operasyonu Direktörü olarak Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesine katılan, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren ise sportif direktörlük görevini üstlenen Sayın Mario Branco ile yollarımız ayrılmıştır." denildi.

DEVİN ÖZEK KİMDİR?

Bayer Leverkusen ile 2021 yılında scout olarak göreve başlayan Özek, kısa sürede Uluslararası İlişkiler Sorumlusu pozisyonuna terfi etti. 2022 yılında Simon Rolfes’in yardımcısı olarak Futbol A Takım Direktör Yardımcısı görevine getirildi. Bu görevdeyken, teknik direktör Xabi Alonso'nun Leverkusen'e kazandırılmasında ve Grimaldo, Boniface ve Moussa Diaby gibi oyuncuların transferlerinde etkili rol oynadı. Ayrıca Bayer Leverkusen tarihinin en önemli başarılarından olan lig şampiyonluğunda teknik diretör Xabi Alonso’nun teknik ekibinde yer alıyordu.