Fenerbahçe'nin yeni stoperi resmen açıklandı!

Apollon Limassol, Macar stoper Attila Szalai için Fenerbahçe ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
İşte Apollon'dan yapılan açıklama:
"Apollon, Fenerbahçe ile Attila Szalai'nin transfer hakları için prensip anlaşmasına varıldığını resmen açıklamaktadır.
Macar milli stoper önümüzdeki saatlerde İstanbul'a gidecek ve Fenerbahçe için sağlık kontrollerinden geçecek."
Nemzeti ve Kathimerini'de yer alan habere göre; Fenerbahçe ile Apollon 2 milyon euro bonservis konusunda anlaşma sağladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum