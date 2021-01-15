Fenerbahçe'nin yeni stoperi resmen açıklandı!

Apollon Limassol, Macar stoper Attila Szalai için Fenerbahçe ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

İşte Apollon'dan yapılan açıklama:

"Apollon, Fenerbahçe ile Attila Szalai'nin transfer hakları için prensip anlaşmasına varıldığını resmen açıklamaktadır.

Macar milli stoper önümüzdeki saatlerde İstanbul'a gidecek ve Fenerbahçe için sağlık kontrollerinden geçecek."

BONSERVİSİ 2 MİLYON EURO

Nemzeti ve Kathimerini'de yer alan habere göre; Fenerbahçe ile Apollon 2 milyon euro bonservis konusunda anlaşma sağladı

