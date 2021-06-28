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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü hakkında ayrıntılar...

28.06.2021 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarı lacivertli taraftarlar ve futbolseverler tarafından Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü merak ediliyordu. Uzun bir süredir yeni teknik direktör konusunda çalışmalarını sürdürmeye devam eden Fenerbahçe, yeni hocanın birkaç gün içinde açıklanacağını belirtti. Peki Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü hakkında ayrıntılar...

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü hakkında ayrıntılar...

Futbolseverler Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü hakkındaki gelişmeleri ilgiyle takip ediyor. Fenrbahçe, uzun bir süredir yeni teknik direktör konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Başarılı takım, yeni hocanın birkaç gün içinde açıklanacağını ifade etti. Peki Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?

FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Fenerbahçe'nin teknik direktörü merakla bekleniyor. Kulüpten yapılmış olan açıklamada, "Bugün açıklamayı planladığımız teknik direktörümüz ile ilgili imza aşamasına gelinmiş olmasına rağmen sözleşme süreci nihayete ermemiştir. Sözleşme sürecinin nihayete ermesiyle birlikte yeni teknik direktörümüz birkaç gün içinde kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri yer aldı. Açıklamaya göre yeni isim yakın zamanda kamuoyuna ilan edilecek.

Fenerbahçe’de başkan Ali Koç 1 Haziran günü yeni teknik adamı ‘Şampiyonluk yaşamış, başarıya aç ve disiplinli’ şeklinde tarif etmişti. Ayrıca yeni teknik direktörün yabancı olacağını fakat ligin dinamiklerine çabuk adapta olacak bir ismi tercih edeceklerini ifade eden Koç, "Fenerbahçe, kazandığı 19 şampiyonluğun 16'sını yabancı hocayla kazanmış. Bu lig farklı bir lig, Avrupa'da çok az örneği olan bir lig. Bu ligi tanımak çok önemli." şeklinde konuşup "Tercih edeceğimiz hocanın da buna adapte olması lazım." demişti. Taraftarlar ve futbolseverler şimdi merakla yeni açıklanacak teknik direktörü bekliyor.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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