SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Ne savunma dinledi ne kaleci! Dusan Vlahovic'ten gövde gösterisi

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni konuk eden Beşiktaş, yıldız futbolcusu Dusan Vlahovic'in etkili performansıyla ilk yarıda farkı açtı. Siyah-beyazlıların golcüsü, hem skor katkısı hem de rakip savunmaya kurduğu baskıyla karşılaşmanın önüne geçti.

Dusan Vlahovic

Dusan Vlahovic

SIR Sırbistan
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın
Ne savunma dinledi ne kaleci! Dusan Vlahovic'ten gövde gösterisi
Burak Kavuncu

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Dusan Vlahovic, Gençlerbirliği karşısında yine sahneye çıktı. Attığı goller ve rakip savunmaya yaşattığı zorlukla gecenin en çok konuşulan ismi oldu.

VLAHOVIC'TEN İLK YARIDA DUBLE!

Ne savunma dinledi ne kaleci! Dusan Vlahovic ten gövde gösterisi 1

Beşiktaş'ın hücumdaki en önemli kozu Dusan Vlahovic, Gençlerbirliği karşısında gol perdesini 20. dakikada açtı. Trossard'ın asistinde fileleri havalandıran yıldız futbolcu, takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk golün ardından baskısını sürdüren Vlahovic, 45. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Yine Trossard'ın pasında topu ağlara gönderen golcü oyuncu, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

9 MAÇTA 9 GOL! DURDURULAMIYOR

Ne savunma dinledi ne kaleci! Dusan Vlahovic ten gövde gösterisi 2

Gençlerbirliği karşısında iki kez fileleri havalandıran Dusan Vlahovic, Süper Lig'de gol sayısını 9'a yükseltti. Ligde 9 karşılaşmada 9 gol atan yıldız futbolcu, maç başına bir gol ortalaması yakalayarak müthiş bir istatistiğe imza attı.

GENÇLERBİRLİĞİ 10 KİŞİ KALDI

Ne savunma dinledi ne kaleci! Dusan Vlahovic ten gövde gösterisi 3

Beşiktaş'ın gol sevinci yaşadığı ilk yarıda Gençlerbirliği bir de kırmızı kart şoku yaşadı. Vlahovic'e yönelik sert müdahalenin ardından Metehan, 22. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Rakibinin 10 kişi kalmasıyla sahada sayısal üstünlüğü ele geçiren Beşiktaş, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Beşiktaş Beşiktaş
3 - 0
Gençlerbirliği Gençlerbirliği

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş'a yıldız isminden kötü haber! Beşiktaş'a yıldız isminden kötü haber!
İzmir’in minik judocuları için hedef 2036 olimpiyatlarıİzmir’in minik judocuları için hedef 2036 olimpiyatları
Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği beşiktaş Leandro Trossard Dusan Vlahovic
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
İyi hoş çocuksun ama ırkın Sırp, oradan eksi alıyorsun Dusan.
bjk♠️♠️♠️🔥🔥🔥
En Çok Okunan Haberler
Bankada skandal talimat: “İshal olmayın"

Bankada skandal talimat: “İshal olmayın"

Meteoroloji'den şiddetli yağış ve kar uyarısı! İstanbul donacak... 18 kent için sarı alarm

Meteoroloji'den şiddetli yağış ve kar uyarısı! İstanbul donacak... 18 kent için sarı alarm

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu fırtınası! Çorum FK'ya 5 gol birden

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu fırtınası! Çorum FK'ya 5 gol birden

Mina Demirtaş'ın yeni dizisi belli oldu! Partneri sosyal medyayı ikiye böldü

Mina Demirtaş'ın yeni dizisi belli oldu! Partneri sosyal medyayı ikiye böldü

Bakan Şimşek enerji krizi açıklaması!

Bakan Şimşek enerji krizi açıklaması!

'Tüm emeklileri kapsayacak' Işıkhan'dan emekli zammı mesajı

'Tüm emeklileri kapsayacak' Işıkhan'dan emekli zammı mesajı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.