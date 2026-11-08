Ne savunma dinledi ne kaleci! Dusan Vlahovic'ten gövde gösterisi

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Dusan Vlahovic, Gençlerbirliği karşısında yine sahneye çıktı. Attığı goller ve rakip savunmaya yaşattığı zorlukla gecenin en çok konuşulan ismi oldu.

VLAHOVIC'TEN İLK YARIDA DUBLE!

Beşiktaş'ın hücumdaki en önemli kozu Dusan Vlahovic, Gençlerbirliği karşısında gol perdesini 20. dakikada açtı. Trossard'ın asistinde fileleri havalandıran yıldız futbolcu, takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk golün ardından baskısını sürdüren Vlahovic, 45. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Yine Trossard'ın pasında topu ağlara gönderen golcü oyuncu, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

9 MAÇTA 9 GOL! DURDURULAMIYOR

Gençlerbirliği karşısında iki kez fileleri havalandıran Dusan Vlahovic, Süper Lig'de gol sayısını 9'a yükseltti. Ligde 9 karşılaşmada 9 gol atan yıldız futbolcu, maç başına bir gol ortalaması yakalayarak müthiş bir istatistiğe imza attı.

GENÇLERBİRLİĞİ 10 KİŞİ KALDI

Beşiktaş'ın gol sevinci yaşadığı ilk yarıda Gençlerbirliği bir de kırmızı kart şoku yaşadı. Vlahovic'e yönelik sert müdahalenin ardından Metehan, 22. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Rakibinin 10 kişi kalmasıyla sahada sayısal üstünlüğü ele geçiren Beşiktaş, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.