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Fenerbahçe'nin yeni transfer ettiği yıldız oyuncu takımdan ayrılıyor! Satın alma opsiyonu kullanılmayacak...

16.01.2023 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Samet Akaydın'ın takıma katılmasının ardından oluşan yüksek maaş yükünden kurtulmak isteyen sarı-lacivertliler ilk yolcuyu belirledi. Sezon başında kiralık olarak Flamengo'dan alınan Gustavo Henrique sezon sonunda kesin olarak ayrılıyor.

Fenerbahçe'nin yeni transfer ettiği yıldız oyuncu takımdan ayrılıyor! Satın alma opsiyonu kullanılmayacak...
Gustavo Henrique

Gustavo Henrique

BRE Brezilya
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla birlikte Flamengo'dan kiraladığı Gustavo Henrique'nin hikayesi kısa sürüyor. Samet Akaydın'ın takıma katılmasıyla birlikte stoper rotasyonunda 5. sıraya düşen tecrübeli oyuncu sezon sonunda ayrılacak.

22 MAÇA ÇIKTI, JESUS'UN GÖZÜNE GİREMEDİ

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Sarı-lacivertli formayla 22 maça çıkan Gustavo Henrique, teknik direktör Jorge Jesus'un gözüne girmeyi başaramadı. Geçtiğimiz aylarda talihsiz bir sakatlık geçirerek sahalardan 1 ay uzak kalan Gustavo, Samet Akaydın'ın gelişiyle forma şansı bulma ihtimali iyice azaldı.

ÖNÜMÜZDEKİ SEZON YOK

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1.4 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Gustavo'nun bu opsiyonunun kullanılmayacağı Flamengo kulübüne bildirildi. Sezon sonunun ardından eski takımına dönmeye hazırlanan Henrique'nin bu karardan memnun kalmadığı ifade edildi.


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