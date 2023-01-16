Fenerbahçe'nin yeni transfer ettiği yıldız oyuncu takımdan ayrılıyor! Satın alma opsiyonu kullanılmayacak...

Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla birlikte Flamengo'dan kiraladığı Gustavo Henrique'nin hikayesi kısa sürüyor. Samet Akaydın'ın takıma katılmasıyla birlikte stoper rotasyonunda 5. sıraya düşen tecrübeli oyuncu sezon sonunda ayrılacak.

22 MAÇA ÇIKTI, JESUS'UN GÖZÜNE GİREMEDİ

Sarı-lacivertli formayla 22 maça çıkan Gustavo Henrique, teknik direktör Jorge Jesus'un gözüne girmeyi başaramadı. Geçtiğimiz aylarda talihsiz bir sakatlık geçirerek sahalardan 1 ay uzak kalan Gustavo, Samet Akaydın'ın gelişiyle forma şansı bulma ihtimali iyice azaldı.

ÖNÜMÜZDEKİ SEZON YOK

1.4 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Gustavo'nun bu opsiyonunun kullanılmayacağı Flamengo kulübüne bildirildi. Sezon sonunun ardından eski takımına dönmeye hazırlanan Henrique'nin bu karardan memnun kalmadığı ifade edildi.



