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Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma, İstanbul'a ayak bastı

15.06.2022 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Armindo Bruma, Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldi. Bir dönem Galatasaray forması giyen ve hem taraftarların hem de Fatih Terim'in değişilmez oyuncuları arasına giren Bruma, Fenerbahçe ile her konuda anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılar bu haberin ardından Bruma'ya büyük tepki gösteriyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma, İstanbul'a ayak bastı
Bruma

Bruma

POR Portekiz
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: PSV Eindhoven
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Bir dönem Galatasaray forması da giyen Bruma, Fenerbahçe'de! Jorge Jesus'un çok istediği oyuncuların başında gelen Bruma'nın bu haberi sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu. Hızıyla rakiplerini eksiltmesiyle ünlenen yıldız oyuncunun Fenerbahçe'ye gitmesi Galatasaraylı taraftarları şaşırttı. Fenerbahçe'nin PSV Eindhoven ile kiralanması için anlaşmaya vardığı Armindo Bruma, İstanbul'a geldi.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

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Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz Armindo Tue Na Bangna'nın kiralık olarak transferi için PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir."

BREZİLYA'DAN İSTENİYORDU

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Son 2 sezonunu PSV'de geçiren 27 yaşındaki Bruma'ya son olarak Brezilya'dan teklif olduğu belirtilmişti. Portekizli oyuncuya Botafogo'nun talip olduğu ancak Bruma'nın maaş beklentisinin Brezilya ekibine fazla gelmesi nedeniyle transferin zora girdiği iddiaları ortaya atılmıştı.

GEÇEN SEZON 46 MAÇ

Geçen yıldan bu yana PSV forması giyen Bruma, geçen sezon çıktığı 46 maçta 10 gol 4 asist üretmişti.

Bruma 2013'te Sporting'ten Galatasaray'a 13 milyon euroya transfer olmuş ve 2017'de 15 milyon euroya RB Leipzig'e gönderilmişti.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Bruma
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