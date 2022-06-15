Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma, İstanbul'a ayak bastı

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Bruma, Fenerbahçe'de! Jorge Jesus'un çok istediği oyuncuların başında gelen Bruma'nın bu haberi sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu. Hızıyla rakiplerini eksiltmesiyle ünlenen yıldız oyuncunun Fenerbahçe'ye gitmesi Galatasaraylı taraftarları şaşırttı. Fenerbahçe'nin PSV Eindhoven ile kiralanması için anlaşmaya vardığı Armindo Bruma, İstanbul'a geldi.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz Armindo Tue Na Bangna'nın kiralık olarak transferi için PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir."

BREZİLYA'DAN İSTENİYORDU

Son 2 sezonunu PSV'de geçiren 27 yaşındaki Bruma'ya son olarak Brezilya'dan teklif olduğu belirtilmişti. Portekizli oyuncuya Botafogo'nun talip olduğu ancak Bruma'nın maaş beklentisinin Brezilya ekibine fazla gelmesi nedeniyle transferin zora girdiği iddiaları ortaya atılmıştı.

GEÇEN SEZON 46 MAÇ

Geçen yıldan bu yana PSV forması giyen Bruma, geçen sezon çıktığı 46 maçta 10 gol 4 asist üretmişti.

Bruma 2013'te Sporting'ten Galatasaray'a 13 milyon euroya transfer olmuş ve 2017'de 15 milyon euroya RB Leipzig'e gönderilmişti.



