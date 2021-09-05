SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'nin yeni transferi Crespo İstanbul'da

Fenerbahçe'nin yeni transferi Crespo İstanbul'da

05.09.2021 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Estoril'in 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Miguel Crespo ile anlaşmaya vardı. Genç oyuncu İstanbul'a geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Crespo İstanbul'da

Teknik direktör Vitor Pereira'nın isteğiyle alınan genç futbolcuyu taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı. Portekizli oyuncu yarın (6 Eylül) resmi imzayı atacak.

F.Bahçe dün sürpriz bir hamleyle, Portekiz Süper Lig ekiplerinden Estoril'de forma giyen Miguel Crespo de Silva'nın transferini duyurdu.

Gerçek pozisyonu merkez orta saha ve ön libero olsa da 10 numara da oynayabilen 1.83 boyundaki Crespo, geçen sezon 2. Lig'de şampiyon olan Estoril'de toplam 6 gol kaydetti.

MAAŞI 500 BiN EURO

Üç ayrı kulvarda mücadele edecek sarı lacivertli ekipte Crespo'nun rotasyon oyuncusu olarak kullanılması bekleniyor. Vitor Pereira'nın isteği doğrultusunda alınan genç oyuncunun kendisine yıllık 500 bin Euro ödeneceği, Estoril'in ise 600 bin Euro bonservis ücreti alacağı ifade edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladıBeşiktaş Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı
Havaalanında bikini ile yürüyen yolcu şaşkına çevirdiHavaalanında bikini ile yürüyen yolcu şaşkına çevirdi
Fenerbahçe'nin yeni yengesi gönülleri fethettiFenerbahçe'nin yeni yengesi gönülleri fethetti
Anahtar Kelimeler:
transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü isimden Serdar Ortaç’a maddi yardım

Ünlü isimden Serdar Ortaç’a maddi yardım

Makinistin kazayla ilgili iğrenç yorumu sonrası TCDD'den açıklama

Makinistin kazayla ilgili iğrenç yorumu sonrası TCDD'den açıklama

Juventus'ta oynayan genç futbolcu hayatını kaybetti

Juventus'ta oynayan genç futbolcu hayatını kaybetti

Leo Ortiz'den Galatasaray ve transfer sözleri

Leo Ortiz'den Galatasaray ve transfer sözleri

Hagi'den ''Sen mi Alex mi?'' sorusuna olay yanıt

Hagi'den ''Sen mi Alex mi?'' sorusuna olay yanıt

Eto'o federasyon başkanlığına aday oluyor

Eto'o federasyon başkanlığına aday oluyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Tüm dünya Messi'ye yapılan bu faulü konuşuyor

Tüm dünya Messi'ye yapılan bu faulü konuşuyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Babası kulübü basmıştı! Bir şok daha

Babası kulübü basmıştı! Bir şok daha

Ronaldo rakibine tokat attı! İşte o anlar

Ronaldo rakibine tokat attı! İşte o anlar

Son dakikada yıkıldık! 2-2

Son dakikada yıkıldık! 2-2

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.