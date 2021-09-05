Fenerbahçe'nin yeni transferi Crespo İstanbul'da

Teknik direktör Vitor Pereira'nın isteğiyle alınan genç futbolcuyu taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı. Portekizli oyuncu yarın (6 Eylül) resmi imzayı atacak.

F.Bahçe dün sürpriz bir hamleyle, Portekiz Süper Lig ekiplerinden Estoril'de forma giyen Miguel Crespo de Silva'nın transferini duyurdu.

Gerçek pozisyonu merkez orta saha ve ön libero olsa da 10 numara da oynayabilen 1.83 boyundaki Crespo, geçen sezon 2. Lig'de şampiyon olan Estoril'de toplam 6 gol kaydetti.

MAAŞI 500 BiN EURO

Üç ayrı kulvarda mücadele edecek sarı lacivertli ekipte Crespo'nun rotasyon oyuncusu olarak kullanılması bekleniyor. Vitor Pereira'nın isteği doğrultusunda alınan genç oyuncunun kendisine yıllık 500 bin Euro ödeneceği, Estoril'in ise 600 bin Euro bonservis ücreti alacağı ifade edildi.

