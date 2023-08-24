Fenerbahçe'nin yeni transferi Dominik Livakovic kimdir, nereli ve kaç yaşında? Dominik Livakovic hangi mevkide oynuyor? İstanbul'a geldi!

Dominik Livakovic, Fenerbahçe transfer haberleri sonrası günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Dominik Livakovic'in sağlık kontrolleri sonrası Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. İşte, Fenerbahçe'nin yeni transferi Dominik Livakovic hakkında merak edilenler...

DOMİNİK LİVAKOVİC KİMDİR?

Dominik Livakovic 9 Ocak 1995 yılında dünyaya geldi.

Hırvat millî futbolcu, profesyonel kariyerine 2012 yılında NK Zagreb takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Dinamo Zagreb ve NK Zagreb takımlarında forma giydi.

FENERBAHÇE'NİN YENİ TRENSFERİ DOMİNİK LİVAKOVİC HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Altyapı kariyeri:

2007-2012 NK Zadar

2012 NK Zagreb

Profesyonel kariyeri:

2012-2015 NK Zagreb

2015- Dinamo Zagreb

2015-2016 → NK Zagreb

Millî takım kariyeri:

2014-2016 Hırvatistan U-21

2017- Hırvatistan

