Fenerbahçe'nin yeni transferi Dominik Livakovic kimdir, nereli ve kaç yaşında? Dominik Livakovic hangi mevkide oynuyor? İstanbul'a geldi!

Dominik Livakovic, Fenerbahçe transfer haberleri sonrası günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Dominik Livakovic'in sağlık kontrolleri sonrası Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. İşte, Fenerbahçe'nin yeni transferi Dominik Livakovic hakkında merak edilenler...
Dominik Livakovic 9 Ocak 1995 yılında dünyaya geldi.
Hırvat millî futbolcu, profesyonel kariyerine 2012 yılında NK Zagreb takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Dinamo Zagreb ve NK Zagreb takımlarında forma giydi.
Altyapı kariyeri:
2007-2012 NK Zadar
2012 NK Zagreb
Profesyonel kariyeri:
2012-2015 NK Zagreb
2015- Dinamo Zagreb
2015-2016 → NK Zagreb
Millî takım kariyeri:
2014-2016 Hırvatistan U-21
2017- Hırvatistan