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Fenerbahçe'nin yeni transferi Dominik Livakovic kimdir, nereli ve kaç yaşında? Dominik Livakovic hangi mevkide oynuyor? İstanbul'a geldi!

24.08.2023 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dominik Livakovic İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Hırvat futbolcu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, Fenerbahçe'nin yeni transferi Dominik Livakovic kimdir, kaç yaşında? Dominik Livakovic hangi mevkide oynuyor? İşte detaylar...

Dominik Livakovic, Fenerbahçe transfer haberleri sonrası günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Dominik Livakovic'in sağlık kontrolleri sonrası Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. İşte, Fenerbahçe'nin yeni transferi Dominik Livakovic hakkında merak edilenler...

DOMİNİK LİVAKOVİC KİMDİR?

Dominik Livakovic 9 Ocak 1995 yılında dünyaya geldi.

Hırvat millî futbolcu, profesyonel kariyerine 2012 yılında NK Zagreb takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Dinamo Zagreb ve NK Zagreb takımlarında forma giydi.

FENERBAHÇE'NİN YENİ TRENSFERİ DOMİNİK LİVAKOVİC HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Altyapı kariyeri:

2007-2012 NK Zadar
2012 NK Zagreb

Profesyonel kariyeri:

2012-2015 NK Zagreb
2015- Dinamo Zagreb
2015-2016 → NK Zagreb

Millî takım kariyeri:

2014-2016 Hırvatistan U-21
2017- Hırvatistan

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