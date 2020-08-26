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Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia İstanbul'a geldi!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 26.08.2020 22:52 | Son Güncelleme

Yeni sezon transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi. Vedat Muriqi'in ayrılmasına kesin gözle bakılan sarı lacivertli ekipte yeni golcü Enner Valencia ile anlaşma sağlandı ve yıldız isim İstanbul'a geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor. Kanat ve forvet pozisyonlarında forma giyen Enner Valencia İstanbul'a geldi.Son iki sezondur istenilen performansı gösteremeyen ve şampiyonluk yarışından uzak kalan sarı lacivertli ekipte tüm planlar şampiyonluk üzerine.

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Gelecek sezon 7 yıllık şampiyonluk hasretine son verebilmek adına transferde adeta şov yapan Fenerbahçe, bir oyuncuyu daha renklerine bağladı.Sarı-lacivertli ekip, bonservisi elinde bulunan Ekvadorlu forvet Enner Valencia'yı kadrosuna kattı.

350 MAÇTA 89 GOL ATTI

Kariyerinde Premier Ligi ekiplerinden West Ham United ve Everton formaları giyen 30 yaşındaki Ekvadorlu forvet İstanbul'a geldi. Yarın sağlık kontrollerinden geçip resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.


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