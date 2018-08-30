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Fenerbahçe'nin yeni transferi Jailson İstanbul'a geldi!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.08.2018 22:25 | Son Güncelleme

Transfer çalışmaları kapsamında orta sahasını güçlendirmeye çalışan Fenerbahçe, Brezilya Ligi ekiplerinden Gremio’dan kadrosuna katmak için görüştüğü Jailson Marques Siqueira, İstanbul’a geldi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jailson İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jailson Marques Siqueira, İstanbul'a geldi.

Atatürk Havalimanı'nda 22 yaşındaki oyuncuyu, sarı-lacivertli yetkililer karşıladı.

Brezilya'nın Gremio takımından transfer edilen futbolcu, özel bir araçla havalimanından ayrıldı.

Bu sezon 21 haftası geride kalan Brezilya Serie A'da 14 maça çıkan Jailson, ön libero pozisyonunda görev yapıyor.

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Fenerbahçe Jailson

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bu adam beya kalıplı vit iş yapar bence hayırlısı olsun
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