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Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran'ın maliyetine dair dudak uçuklatan iddia!

Fenerbahçe'de transfer dönemi hareketliliği başladı. Sarı lacivertlilerin transferin en büyük bombalarından Jhon Duran'ı açıklaması tüm dünyada büyük ses getirirken, oyuncunun maliyetine dair iddia dudak uçuklattı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran'ın maliyetine dair dudak uçuklatan iddia!
Burak Kavuncu

Fenerbahçe, forvet oyuncusu Jhon Duran'ı 1 yıllığına kiraladığını duyurdu. Sarı-lacivertlilerin, Kolombiyalı yıldızın Al Nassr'da kazandığı maaşın tamamını ödeyeceği aktarılırken, gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’ndan oyuncunun maliyetine dair çarpıcı bir iddia geldi.

PAKET MALİYETİ…

Fenerbahçe nin yeni transferi Jhon Duran ın maliyetine dair dudak uçuklatan iddia! 1

Sarı lacivertli kulübün yıldız oyuncu Jhon Duran’ı transfer etmesi tüm dünyada büyük yankı uyandırırken, Kolombiyalı golcünün maliyetini Yağız Sabuncuoğlu açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yağız Sabuncuoğlu, yıldız oyuncunun maaşının tamamının, menajerlik komisyonunun ve imza parasının da dahil olduğu toplam paket maliyetin 20 milyon euro olduğunu belirtti.

SATIN ALMA OPSİYONU MERAK EDİLİYORDU

Fenerbahçe nin yeni transferi Jhon Duran ın maliyetine dair dudak uçuklatan iddia! 2

Fenerbahçe ile Al-Nassr arasında yapılan anlaşmaya göre: Jhon Duran'ın sözleşmesinde 'satın alma opsiyonu' bulunmuyor.

FENERBAHÇE RESMİ AÇIKLAMADA RAKAM VERMEDİ!

Fenerbahçe nin yeni transferi Jhon Duran ın maliyetine dair dudak uçuklatan iddia! 3

Fenerbahçe Spor Kulübü resmi siteden Jhon Duran'ı açıkladı.

‘‘Kulübümüz, Al Nassr FC forması giyen Jhon Duran’ın, 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması konusunda hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaşmaya varmıştır.
Futbolcumuza, çubuklu formamız altında başarılarla dolu bir sezon dileriz.’’
Fenerbahçe Spor Kulübü

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