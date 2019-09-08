Fenerbahçe'nin yeni transferi Luiz Gustavo sakatlandı

Fenerbahçe'nin Marsilya'dan kadrosuna kattığı Luiz Gustavo ilk maçında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Fenerbahçe, hazırlık maçında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşırken Luiz Gustavo da sarı-lacivertli formayı ilk kez sırtına geçirdi.
Maça ilk 11'de başlayan Luiz Gustavo, 45+2. dakikada ayağına aldığı darbenin ardından yerden kalkamadı. Sağlık görevlilerinin müdahalesinden sonra ayağa kalkan Luiz Gustavo kenara geldi.
İlk yarının bitimiyle birlikte Luiz Gustavo'nun durumu merak edilirken Brezilyalı futbolcu ikinci yarıda görev yapmadı. Sadık Çiftpınar, ikinci yarının başında Sambacı futbolcunun yerine oyuna dahil oldu.
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