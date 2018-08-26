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F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 26.08.2018 19:54 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de son dakika... Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Meksikalı futbolcu Marco Fabian, İstanbul'a geldi.

F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

Fenerbahçe, son olarak Bundesliga ekiplerinden Frankfurt'da oynayan Marco Fabian transferinde mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Meksikalı futbolcu Marco Fabian, İstanbul'a geldi.

MARCO FABIAN KİMDİR?
21 Temmuz 1989 tarihinde, Meksika'nın Guadalajara kentinde doğan Marco Fabian, futbola da Guadalajara altyapısında başladı. 2008 yılında Chivas'a giden ve 6 yıl kulübün formasını terleten Marco Fabian, 2014'te Cruz Azul'e kiralandı. Fabian, Ocak 2016'da ise 3,7 milyon euro karşılığında Eintracht Frankfurt'a transfer oldu. Alman ekibi ile 4 sezonda 49 maça çıkan Meksikalı futbolcu, 8 gol kaydetti. Oynadığı takımların tamamında ise 245 maçta 68 golü bulunuyor. Meksika Milli Takım formasını 31 kez giyen yıldız isim 5 gol atmayı başardı.

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Marco Fabian Fenerbahçe

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