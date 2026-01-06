SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin yeni transferi Musaba canlı yayında hüngür hüngür ağladı!

Samsunspor karşısında 2 asistle şov yapan, eski takımını yıkan Anthony Musaba, maç sonu röportajında duygusal patlama yaşadı. Gözyaşları sel olup akarken, kurduğu o cümle sarı-lacivertli taraftarı mest etti, sosyal medyayı salladı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Musaba canlı yayında hüngür hüngür ağladı!
Emre Şen
Anthony Musaba

Anthony Musaba

HOL Hollanda
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk maçta harikalar yaratan, eski takımı Samsunspor karşısında 2 asist birden yaparak galibiyetin mimarı olan Anthony Musaba, karşılaşma sonrası mikrofonların karşısında zor anlar yaşadı. Adrenalin ve mutluluğun etkisiyle kendini tutamayan yıldız futbolcu, milyonların önünde gözyaşlarına boğuldu.

"ÇOK DUYGULANDIM, TUTAMIYORUM..."

Röportaj sırasında kelimeler boğazında düğümlenen Musaba, ağlayarak yaptığı açıklamada, "Çok duygulandım. Çocukluğumdan beri hayalim bu anı yaşamaktı" diyerek hislerini paylaştı.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ FENERBAHÇE"

Duygusal anların ardından sarı-lacivertli taraftarların göğsünü kabartan, ezeli rakiplere ise gönderme niteliği taşıyan o ifadeyi kullandı.

Musaba, "Çünkü Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe'deyim. Buraya gelmek, bu formayı giymek rüyaydı. Üstelik macerama 2 asistle başladım, tarif edilemez bir duygu" ifadelerini kullandı. Yıldız oyuncunun bu aidiyet dolu sözleri kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yüksel Yıldırım transfer müjdesini verdi! Fenerbahçe'den İrfan Can Eğribayat ile anlaşma sağlandıYüksel Yıldırım transfer müjdesini verdi! Fenerbahçe'den İrfan Can Eğribayat ile anlaşma sağlandı
Fenerbahçe'de "Musaba" rüzgarı erken koptu! Formayı sırtına geçirdi, 5 dakikada eski takımının fişini çekti!Fenerbahçe'de "Musaba" rüzgarı erken koptu! Formayı sırtına geçirdi, 5 dakikada eski takımının fişini çekti!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Samsunspor fenerbahçe Anthony Musaba
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlü isimlerin uyuşturucu partisi düzenlediği yer ifşa oldu! VIP odaları bile var

Ünlü isimlerin uyuşturucu partisi düzenlediği yer ifşa oldu! VIP odaları bile var

Kar yeniden kapıya dayandı: Hava 10 derece birden soğuyor!

Kar yeniden kapıya dayandı: Hava 10 derece birden soğuyor!

Galatasaray Süper Kupa'da finale kaldı! Trabzonspor'u geçtiler

Galatasaray Süper Kupa'da finale kaldı! Trabzonspor'u geçtiler

Şarkıcı Alya ve Ceyda Ersoy gözaltına alındı!

Şarkıcı Alya ve Ceyda Ersoy gözaltına alındı!

Cem Küçük'ten emekli için seyyanen zam çıkışı 'Başka hiçbir şey kurtarmaz'

Cem Küçük'ten emekli için seyyanen zam çıkışı 'Başka hiçbir şey kurtarmaz'

Uzman isimden akaryakıt açıklaması: 'Pompaya yansır'

Uzman isimden akaryakıt açıklaması: 'Pompaya yansır'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.