Fenerbahçe'nin yeni transferi Musaba canlı yayında hüngür hüngür ağladı!

Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk maçta harikalar yaratan, eski takımı Samsunspor karşısında 2 asist birden yaparak galibiyetin mimarı olan Anthony Musaba, karşılaşma sonrası mikrofonların karşısında zor anlar yaşadı. Adrenalin ve mutluluğun etkisiyle kendini tutamayan yıldız futbolcu, milyonların önünde gözyaşlarına boğuldu.

"ÇOK DUYGULANDIM, TUTAMIYORUM..."

Röportaj sırasında kelimeler boğazında düğümlenen Musaba, ağlayarak yaptığı açıklamada, "Çok duygulandım. Çocukluğumdan beri hayalim bu anı yaşamaktı" diyerek hislerini paylaştı.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ FENERBAHÇE"

Duygusal anların ardından sarı-lacivertli taraftarların göğsünü kabartan, ezeli rakiplere ise gönderme niteliği taşıyan o ifadeyi kullandı.

Musaba, "Çünkü Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe'deyim. Buraya gelmek, bu formayı giymek rüyaydı. Üstelik macerama 2 asistle başladım, tarif edilemez bir duygu" ifadelerini kullandı. Yıldız oyuncunun bu aidiyet dolu sözleri kısa sürede sosyal medyada viral oldu.