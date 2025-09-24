"Fenerbahçe'nin yeni transferi takımda oynamak istemiyor" peş peşe olay iddialar...

Fenerbahçe'de Ali Koç yönetiminin değişmesiyle birlikte yeni transferlerin tedirginlik yaşadığı iddia edildi. Serdar Ali Çelikler'in açıklamasına göre Duran, Asensio ve Ederson, maaşlarıyla ilgili eski yönetimle görüşme yaptı.

"DALGA MI GEÇİYORSUNUZ?"

Serdar Ali Çelikler, “Duran, Asensio ve Ederson; eski yöneticileri aramışlar. 'Dalga mı geçiyorsunuz, sizin için geldik ama gidiyorsunuz. Bizim kontratlarımız ağır. Size güvenerek geldik' demişler. Devin Özek'i aramışlar. 'Bizim kontratlarımız ağır, nolacak bizim paralarımız' demişler." ifadelerini kullandı.

"JHON DURAN FENERBAHÇE'DE OYNAMAK İSTEMİYOR"

Sözlerine devam eden Serdar Ali Çelikler, "Jhon Duran'ın Fenerbahçe'de oynamak istemediğini biliyorum." iddiasında bulundu.