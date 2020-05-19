Fenerbahçe'nin yerli transfer operasyonu

Gelecek sezon için güçlü bir takım kurmak için çalışmalara başlayan Fenerbahçe'de ilk hedef yerli oyuncular. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un söz ettiği yerli oyuncu operasyonunu Emre Belözoğlu yönetiyor. İşte bölge bölge Fenerbahçe’nin peşinde olduğu isimler...

İşte Fenerbahçe'de yerli oyuncu harekatı

YUNUS MALLI PLANI Yeni sezona genç, dinamik ve maliyeti düşük bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, orta sahayı Alman ekolünden gelen isimlerle güçlendirmeyi planlıyor. Sarı-lacivertliler, Alman alt yapısında yetişen milli futbolcumuz Yunus Mallı'yı gündemine aldı. 2017'de 12.5 milyon euro'ya gittiği Wolfsburg'da beklenen patlamayı yapamayan ve devre arasında Union Berlin'e kiralanan 28 yaşındaki 10 numara için bonservisi elinde bulunduran Wolfsburg ile temas kuruldu. Oyuncunun maaş yükünden kurtulmak isteyen Alman kulübünün, Fenerbahçe'nin kiralama teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Fenerbahçe de henüz kariyerinin ortasında olan yetenekli oyuncuyu, bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

SAVUNMA'DA İLK HEDEF Mert Çetin, Emre Belözoğlu’nun takımda görmeyi istediği isimlerin başında geliyor. Sportif direktörlüğe hazırlanan Emre, 23 yaşındaki stoperle ve kulübü Roma ile bizzat görüşecek.

CANER GİRİŞİMLERİ Sol bekte ise Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Caner Erkin’in Fenerbahçe’ye dönmesi için girişimler başladı.

JOKER ADAY ALPASLAN Bu bölge için bir diğer aday ise, birçok farklı pozisyonda oynayan Göztepeli Alpaslan Öztürk.

EMRE, İRFAN'I İSTİYOR Emre’nin Çubuklu formayla görmeyi en çok hayal ettiği oyuncu İrfan Can Kahveci. Tecrübeli oyuncu, İrfan’ın yeteneklerini ve gelişimini Başakşehir’de oynadığı dönemde yakından gördü. Emre Belözoğlu, İrfan’ı mutlaka Fenerbahçe’ye kazandırmak istiyor.

MAHMUT DA LİSTEDE Başakşehir’den bir diğer takım arkadaşı Mahmut Tekdemir de listede.

GENÇLER'DEN 21'LİK BERAT Kanarya ayrıca Gençlerbirliği’nin 21 yaşındaki yeteneği Berat Özdemir’in de peşinde.

TRANSFER ÇALIMI HEDEFİ Adı Galatasaray ile anılan Emre Kılınç, Fenerbahçe’nin de radarında. Sarı- Lacivertliler, Muriç’te olduğu gibi Emre’yi de Aslan’ın elinden kapmaya çalışıyor. Her iki kanatta ve forvet arkasında oynayabilen Sivasspor’un 25 yaşındaki yıldızı sezon sonunda boşa çıkacak.