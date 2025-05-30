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Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Dzeko, takımdan ayrıldığını resmen duyurdu!

Edin Dzeko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe'ye veda ettiğini açıkladı. Edin Dzeko, "Belki hayalini kurduğumuz kupalara ulaşamadık ama Fenerbahçe gibi köklü ve onurlu bir kulübün formasını giymek benim için tarifsiz bir gururdu." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Dzeko, takımdan ayrıldığını resmen duyurdu!
Emre Şen
Edin Dzeko

Edin Dzeko

BOS Bosna Hersek
Yaş: 39 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Edin Dzeko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli ekibe veda etti.

"VEDA ZAMANI GELDİ"

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Edin Dzeko, yaptığı paylaşımda:

"Veda etme zamanı geldi.

Ayrılmak asla kolay değildir, hele de Fenerbahçe'nin benim için yaptığı gibi bir kulüp seni rahatsız ediyorsa.

Son iki yılda bana ailem gibi davranan takım arkadaşlarıma, antrenörüme, personele, kulübe, her gün perde arkasında yorulmadan çalışan herkese teşekkür ederim.

Bizi her zaman böyle bir tutkuyla destekleyen hepinize ayrı bir teşekkür: sizler Fenerbahçe'nin gerçek kalbisiniz ve sizi her zaman kalbimde taşıyacağım.

Her gün, antrenmanda ve sahada, her şeyimi verdim.

Hayalini kurduğumuz kupaları kazanmak yetmedi ama Fenerbahçe'ninki kadar tarihi ve şerefli bir tişörtü giydiğim için ne kadar gurur duysam azdır.

Yaşa Fenerbahçe!"

FENERBAHÇE: "KALBİMİZDE OLACAKSIN"

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Fenerbahçe, Dzeko'nun vedasının ardından yıldız golcüye cevap verdi.

Kulüpten yapılan paylaşımda, "Bazı oyuncular gol atar. Kimisi pazubandını takıyor. Edin Dzeko her ikisini de yaptı ve çok az kişinin başarabileceği bir liderlik yaptı. Teşekkürler Edin, sen her zaman kalbimizde olacaksın." ifadeleri kullanıldı.

DZEKO'NUN FENERBAHÇE KARİYERİ

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Fenerbahçe formasıyla 99 maça çıkan Edin Dzeko, 46 gol ve 14 asist yaparak istikrarlı bir performans sergiledi.

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Anahtar Kelimeler:
dzeko fenerbahçe
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