Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Dzeko, takımdan ayrıldığını resmen duyurdu!

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Edin Dzeko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli ekibe veda etti.

"VEDA ZAMANI GELDİ"

Edin Dzeko, yaptığı paylaşımda:

"Veda etme zamanı geldi.

Ayrılmak asla kolay değildir, hele de Fenerbahçe'nin benim için yaptığı gibi bir kulüp seni rahatsız ediyorsa.

Son iki yılda bana ailem gibi davranan takım arkadaşlarıma, antrenörüme, personele, kulübe, her gün perde arkasında yorulmadan çalışan herkese teşekkür ederim.

Bizi her zaman böyle bir tutkuyla destekleyen hepinize ayrı bir teşekkür: sizler Fenerbahçe'nin gerçek kalbisiniz ve sizi her zaman kalbimde taşıyacağım.

Her gün, antrenmanda ve sahada, her şeyimi verdim.

Hayalini kurduğumuz kupaları kazanmak yetmedi ama Fenerbahçe'ninki kadar tarihi ve şerefli bir tişörtü giydiğim için ne kadar gurur duysam azdır.

Yaşa Fenerbahçe!"

FENERBAHÇE: "KALBİMİZDE OLACAKSIN"

Fenerbahçe, Dzeko'nun vedasının ardından yıldız golcüye cevap verdi.

Kulüpten yapılan paylaşımda, "Bazı oyuncular gol atar. Kimisi pazubandını takıyor. Edin Dzeko her ikisini de yaptı ve çok az kişinin başarabileceği bir liderlik yaptı. Teşekkürler Edin, sen her zaman kalbimizde olacaksın." ifadeleri kullanıldı.

DZEKO'NUN FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe formasıyla 99 maça çıkan Edin Dzeko, 46 gol ve 14 asist yaparak istikrarlı bir performans sergiledi.