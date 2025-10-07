SPOR

Fenerbahçe'nin yıldızı Archie Brown her şeyi sildi! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Fenerbahçe’nin genç yıldızı Archie Brown, sosyal medya hesabındaki tüm paylaşımlarını silerek taraftarların dikkatini çekti. Bu hamlesi merak uyandırırken, hesabında yalnızca “Etrafına bakmayı ve yolunda giden şeyleri takdir etmeyi unutma” mesajı paylaştı. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı genç futbolcu Archie Brown, sosyal medyadaki hamlesiyle gündeme oturdu.

Fenerbahçe nin yıldızı Archie Brown her şeyi sildi! Kimse ne olduğunu anlayamadı 1

Brown, kişisel sosyal medya hesabındaki tüm gönderilerini kaldırarak dikkatleri üzerine çekti. Bu hareket, kısa sürede taraftarların ilgisini toplarken Fenerbahçeli futbolseverler arasında merak konusu oldu.

Fenerbahçe nin yıldızı Archie Brown her şeyi sildi! Kimse ne olduğunu anlayamadı 2

Genç oyuncu, paylaşımlarını sildikten sonra hesabında yalnızca şu ifadeye yer verdi: “Etrafına bakmayı ve yolunda giden şeyleri takdir etmeyi unutma.”

