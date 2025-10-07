Fenerbahçe'nin yıldızı Archie Brown her şeyi sildi! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı genç futbolcu Archie Brown, sosyal medyadaki hamlesiyle gündeme oturdu.

TÜM PAYLAŞIMLARINI SİLDİ

Brown, kişisel sosyal medya hesabındaki tüm gönderilerini kaldırarak dikkatleri üzerine çekti. Bu hareket, kısa sürede taraftarların ilgisini toplarken Fenerbahçeli futbolseverler arasında merak konusu oldu.

KİMSE NE OLDUĞUNU ANLAYAMADI

Genç oyuncu, paylaşımlarını sildikten sonra hesabında yalnızca şu ifadeye yer verdi: “Etrafına bakmayı ve yolunda giden şeyleri takdir etmeyi unutma.”