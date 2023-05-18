SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler için Newcastle United'dan karar!

Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler için Newcastle United'dan karar!

18.05.2023 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken, transfer gündemi de iyiden iyiye ısınmış durumda. Yeni sezon için hazırlıklarına başlayan ekiplerden Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen isimlerin başında Arda Güler gelirken, genç yıldız ile son olarak yakından ilgilenen Newcastle United'ın ise Arda Güler için yapacağı teklifin detayları gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler için Newcastle United'dan karar!
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Premier Lig ekibi Newcastle United dünya futboluna yakın dönemde damga vurmaya hazırlanan genç yıldız adaylarını listesine eklerken, Fenerbahçe altyapısından yetişerek performansıyla kendisine hayran bırakan Arda Güler'i de bu isimler arasına eklemişti.

20 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARTILDI

arda-gulere-buyuk-onur-o-listeye-girdi-1683207679984

İngiliz ekibinin Sarı-Lacivertliler'in 18'lik yıldızı için bir hayli ısrarcı olduğu bilinirken, Siyah-beyazlı kulüp sezon sonunda 20 milyon euro gibi bir rakama Arda'yı kadrosuna katmayı planlıyor.

F.BAHÇE SICAK BAKMIYOR

ezgif.com-gif-maker-3

Fenerbahçe cephesinde ise Arda Güler'in ayrılığına pek de sıcak bakılmıyor. Sabah'ın haberine göre; Kanarya'nın ana hedefi genç yıldızı en azından 1 sezon daha takımda tutmak.

"GÖZÜNÜZÜ ONDAN AYIRMAYIN"

f46daa1e4c1b45aabcab38fb2c81946d

Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu, La Gazzetta Dello Sport'a Arda Güler'i övdü. Belözoğlu methiyeler dizdiği genç yetenek için "Arda Güler'den gözünüzü ayırmayın. Geleceği çok parlak. Onu Fenerbahçe'de sportif direktör olmadan önce de tanıyordum. 15 yaşındaydı ama çok güçlüydü. O Avrupa'nın en iyi orta saha futbolcularından biri olacak" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
F.Bahçe'ye dudak uçuklatan gelir! Araplar kancayı taktı... F.Bahçe'ye dudak uçuklatan gelir! Araplar kancayı taktı...
Süper Lig'in efsane kulübü Amatör Lig'e düştü!Süper Lig'in efsane kulübü Amatör Lig'e düştü!
Galatasaray'ın golcüsü kadro dışı kaldı!Galatasaray'ın golcüsü kadro dışı kaldı!
Anahtar Kelimeler:
transfer Arda Güler son dakika fenerbahçe newcastle Süper Lig aday premier lig sezon erden süper li hedefi başakşehi

En Çok Okunan Haberler

Sinan Oğan'ın oyları nasıl dağılır? 3 farklı senaryo...

Sinan Oğan'ın oyları nasıl dağılır? 3 farklı senaryo...

O öneriye Akşener karşı çıktı, Kılıçdaroğlu kararını açıkladı

O öneriye Akşener karşı çıktı, Kılıçdaroğlu kararını açıkladı

Sancak'tan Montella açıklaması! F.Bahçe...

Sancak'tan Montella açıklaması! F.Bahçe...

F.Bahçe'ye dudak uçuklatan gelir! Araplar kancayı taktı...

F.Bahçe'ye dudak uçuklatan gelir! Araplar kancayı taktı...

UEFA'dan skandal! Finali maç öncesi duyurdular

UEFA'dan skandal! Finali maç öncesi duyurdular

Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.