Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler için Newcastle United'dan karar!

Premier Lig ekibi Newcastle United dünya futboluna yakın dönemde damga vurmaya hazırlanan genç yıldız adaylarını listesine eklerken, Fenerbahçe altyapısından yetişerek performansıyla kendisine hayran bırakan Arda Güler'i de bu isimler arasına eklemişti.

20 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARTILDI

İngiliz ekibinin Sarı-Lacivertliler'in 18'lik yıldızı için bir hayli ısrarcı olduğu bilinirken, Siyah-beyazlı kulüp sezon sonunda 20 milyon euro gibi bir rakama Arda'yı kadrosuna katmayı planlıyor.

F.BAHÇE SICAK BAKMIYOR

Fenerbahçe cephesinde ise Arda Güler'in ayrılığına pek de sıcak bakılmıyor. Sabah'ın haberine göre; Kanarya'nın ana hedefi genç yıldızı en azından 1 sezon daha takımda tutmak.

"GÖZÜNÜZÜ ONDAN AYIRMAYIN"

Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu, La Gazzetta Dello Sport'a Arda Güler'i övdü. Belözoğlu methiyeler dizdiği genç yetenek için "Arda Güler'den gözünüzü ayırmayın. Geleceği çok parlak. Onu Fenerbahçe'de sportif direktör olmadan önce de tanıyordum. 15 yaşındaydı ama çok güçlüydü. O Avrupa'nın en iyi orta saha futbolcularından biri olacak" dedi.

