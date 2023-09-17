Fenerbahçe'nin yıldızı Cengiz Ünder'in sağlık durumu nasıl? Cengiz Ünder kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe'de sakatlık şoku!

Fenerbahçe - Antalyaspor maçının 3. dakikasında talihsiz bir an yaşandı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Fenerbahçe futbolcusu Cengiz Ünder, 3 dakika sahada kalabildi. Yıldız futbolcu yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı. İşte, Cengiz Ünder hakkında merak edilenler...

CENGİZ ÜNDER'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Güray Vural ile ikili mücadeleye giren ünlü futbolcu, sakatlık geçirdi ve oyuna devam edemedi.

Topa hamle yapmak isterken bir anda sol bacağının üst arka adalesini tutan Cengiz Ünder, yerde kaldı. Fenerbahçe yedek kulübesine değişiklik işareti yapan Cengiz Ünder, sakatlığının ardından yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.

CENGİZ ÜNDER KİMDİR?

Cengiz Ünder 14 Temmuz 1997 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir.

FENERBAHÇE'NİN YILDIZI CENGİZ ÜNDER'İN OYNADIĞI TAKIMLAR

Cengiz Ünder'in altyapı kariyeri:

2007-2013 Bucaspor

2013-2014 Gümüşordu

Cengiz Ünder'in profesyonel futbol kariyeri:

2014-2016 Altınordu

2016-2017 İstanbul Başakşehir

2017-2022 Roma

2020-2021 → Leicester City (kiralık)

2021-2022 → Marsilya (kiralık)

2022-2023 Marsilya

2023- Fenerbahçe

Cengiz Ünder'in Millî takım kariyeri:

2014-2015 Türkiye U-18

2015-2016 Türkiye U-19

2016 Türkiye U-21

2016- Türkiye

