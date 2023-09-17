Fenerbahçe'nin yıldızı Cengiz Ünder'in sağlık durumu nasıl? Cengiz Ünder kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe'de sakatlık şoku!

Fenerbahçe - Antalyaspor maçının 3. dakikasında talihsiz bir an yaşandı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Fenerbahçe futbolcusu Cengiz Ünder, 3 dakika sahada kalabildi. Yıldız futbolcu yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı. İşte, Cengiz Ünder hakkında merak edilenler...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.
Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Güray Vural ile ikili mücadeleye giren ünlü futbolcu, sakatlık geçirdi ve oyuna devam edemedi.
Topa hamle yapmak isterken bir anda sol bacağının üst arka adalesini tutan Cengiz Ünder, yerde kaldı. Fenerbahçe yedek kulübesine değişiklik işareti yapan Cengiz Ünder, sakatlığının ardından yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.
Cengiz Ünder 14 Temmuz 1997 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir.
Cengiz Ünder'in altyapı kariyeri:
2007-2013 Bucaspor
2013-2014 Gümüşordu
Cengiz Ünder'in profesyonel futbol kariyeri:
2014-2016 Altınordu
2016-2017 İstanbul Başakşehir
2017-2022 Roma
2020-2021 → Leicester City (kiralık)
2021-2022 → Marsilya (kiralık)
2022-2023 Marsilya
2023- Fenerbahçe
Cengiz Ünder'in Millî takım kariyeri:
2014-2015 Türkiye U-18
2015-2016 Türkiye U-19
2016 Türkiye U-21
2016- Türkiye