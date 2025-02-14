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Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko'dan gönülleri fethedecek davranış! Elinin kırıldığını öğrenir öğrenmez yönetimi aradı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
14.02.2025 14:12
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Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun elinde kırık tespit edildi. Elinde kırık tespit edilen Edin Dzeko özel sargıyla oynamaya devam edecek ve takımını yalnız bırakmayacak.

Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko'dan gönülleri fethedecek davranış! Elinin kırıldığını öğrenir öğrenmez yönetimi aradı
Edin Dzeko

Edin Dzeko

BOS Bosna Hersek
Yaş: 39 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Anderlecht'i Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin golleriyle 3-0 mağlup etti. Mücadelenin 75. dakikasında yerini Talisca'ya bırakan Edin Dzeko'nun elinde kırık olduğu tespit edildi.

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Elinde kırık olduğu ortaya çıkan Edin Dzeko'nun yönetimden özel bir sargı talep ettiği ve takım arkadaşlarını yalnız bırakmak istemediğini söylediği ifade edildi.

YÖNETİMDEN OLUMLU CEVAP

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Dzeko'nun bu talebine olumlu dönüş yapan Fenerbahçe yönetimi, kulüp doktorlarıyla görüşerek Dzeko için özel bir sargı hazırladıkları öğrenildi.

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de 12 gol kaydeden Bosna Hersekli forvet, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4 gol attı.

Dzeko, UEFA Avrupa Ligi'nde de Slavia Prag ve Midtjylland maçlarını da boş geçmezken, bu maçta yaşadığı gol sevinciyle bu organizasyonda 3. golünü kaydetti.

38 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli formaya bu sezon 19. golüne ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Edin Dzeko fenerbahçe
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