Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nda sürpriz gelişme! "Bana sordular, alırsanız tebrikler dedim"

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla parmak ısırtan Ferdi Kadıoğlu birçok Avrupa devini peşine takarken, A Milli Futbol Takımı'nın eski yardımcı antrenörü Kenan Koçak Ajansspor'a yaptığı açıkjlamada Bayer Leverkusen'in kendisine Ferdi Kadıoğlu'nu sorduğunu belirtti.

"ALABİLİRSENİZ TEBRİK EDERİM"

Koçak yaptığı açıklamada, "Almanlar transferini düşündükleri futbolcularla ilgili çok iyi araştırma yaparlar. Bayer Leverkusen beni aradı Ferdi Kadıoğlu'nu sordu. Alabilirseniz tebrik ederim. Ferdi Kadıoğlu, Leverkusen'de oynayabilecek bir oyuncu' dedim." ifadelerini kullandı.

"SEZON SONUNDA..."

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada "Benim tahminim Ferdi Kadıoğlu sezon sonunda yeni bir hikayeye yelken açacak" şeklinde konuşmuştu.





