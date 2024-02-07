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Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'den haber var! En erken Kasımpaşa maçında sahada olması bekleniyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.02.2024 08:10 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'ni yıldızı ismi Fred üst üste yaşadığı sakatlıklar sonrası takımdan uzak kalırken son olarak Samsunspor maçının 87'nci dakikasında kenara gelmiş ve maça devam edememişti. MR'ı çekilen yıldız ismin dönüşü için de bir tarih verildi. İşte detaylar...

Fred

Fred

BRE Brezilya
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de geldiği günden bu yana takıma en yararlı isimlerden olan Fred, üst üste yaşadığı sakatlıklar sonrası takımdan uzak kalırken son yaşadığı sakatlıkla taraftarları korkutmuştu.

Sambacı, kasım ayında kasığından yaşadığı sıkıntı nedeniyle 5 maç kaçırmıştı. Döndükten sonra kısa sürede eski formuna kavuşan tecrübeli oyuncu, 21 Ocak'ta oynanan ve 1-1 sonuçlanan Samsunspor mücadelesinde sakatlığı nedeniyle 87. dakikada kenara gelmek zorunda kalmıştı.

Yıldız futbolcunun yapılan kontrollerinde sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendon yırtılması tespit edilmiş ve tedavisine başlanmıştı. Fred'in kontrol MR'ı çekildi.

19'UNA KADAR BİREYSEL ÇALIŞACAK

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Sağlık ekibinin yaptığı incelemelerin ardından Brezilyalı futbolcu sahada koşu çalışmalarına başladı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, ayın 19'una kadar bireysel idmanları sürdürecek.

6 RESMİ MAÇ KAÇIRACAK

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Bu tarihte Sambacı'nın bir kez daha MR'ı çekilecek. Çıkacak sonuca göre Fred, takımla çalışmalara başlayabilir. Eğer iyi senaryo gerçekleşirse, yıldız futbolcunun şubat ayının son haftasında oynanacak Kasımpaşa mücadelesiyle birlikte formasına kavuşması hedefleniyor. Böylece başarılı oyuncu 6 resmi maç kaçırmış olacak. İyileşmenin beklenen düzeyde olmaması halinde ise Fred sahalara dönmek için biraz daha beklemek zorunda kalacak.

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