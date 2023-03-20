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Fenerbahçe'nin yıldızı için flaş öneri! 'Alex'in yanına heykeli dikilsin!'

20.03.2023 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor deplasmanına çıktı. Sarı - lacivertliler, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. 3 puanı getiren gollerin 2'sini kaydeden Enner Valencia, etkili performansıyla da dikkat çekmişti. Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Ekvadorlu yıldız için çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe'nin yıldızı için flaş öneri! 'Alex'in yanına heykeli dikilsin!'

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Corendon Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı - lacivertliler, Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmış ve lider Galatasaray'ın Konyaspor'a mağlup olduğu haftayı kayıpsız kapatmıştı.

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Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Enner Valencia (2 penaltı) ve Emre Mor kaydetmişti. Valencia, gollerinin yanı sıra Alanyaspor'a karşı gösterdiği etkili performansla da dikkat çekmişti.

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Spor yorumcusu Nihat Kahveci, karşılaşmanın ardından çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Kahveci, "Enner Valencia'nın heykeli dikilebilir" dedi.

İşte Nihat Kahveci'nin TRT Spor'daki sözleri;

"ADRENALİN DOLUYDU"

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"Nereden başlayacağımı bilmediğim bir maç izledik. Atılan gol, sayılmayan gol, verilen kartlar, verilmeyen kartlar, verilen penaltılar, 1-0 mağlubiyetten dönüş, Jesus'un 11 tercihi... Konuş, konuş bitmeyecek bir maç izledik. Herkesi ilgilendiren 115 dakikalık adrenalin dolu bir maç."

"HEYKELİ DİKİLSİN"

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"Alex'ten sonra rekor kırdı. Bir sezonda toplamda 29 gol atarak Fenerbahçe tarihine geçti. En kritik maçta 2 gol attı, 2 net pozisyona girdi, 90+2'de defans yaptı ve 'sahada lider benim' dedi. Eğer sezon sonu Fenerbahçe şampiyon olursa Alex'in yanına heykelini diksinler."

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