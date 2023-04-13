Fenerbahçe'nin yıldızı Jorge Jesus'u çılgına çevirdi! "Yeter artık"

Süper Lig'de zirvenin en yakın takipçisi olan Fenerbahçe, geride bıraktığımız haftada deplasmanda karşılaştığı Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada hata yapmadı.

GALİBİYETE RAĞMEN SINIFI GEÇEMEDİLER

Sarı-Lacivertliler zirve ile olan puan farkını 6'ya düşürürken karşılaşmanın ardından tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus'un alınan galibiyete rağmen birçok oyuncusunun performansından memnun kalmadığı öne sürüldü. Maça ilk 11'de başlayan Ezgjan Alioski (67 dakika), Willian Arao (45 dakika), Serdar Dursun (45 dakika), İrfan Can Kahveci (57 dakika) ve Emre Mor (57 dakika) ile sonradan oyuna giren Joao Pedro (45 dakika) sınıfı geçemedi.

PEDRO ÇILGINA ÇEVİRDİ

Jorge Jesus'un özellikle Brezilyalı oyuncu Joao Pedro için sabır tamamen tükenmiş durumda. Portekizli teknik adamın, bu oyuncuların maç içerisinde istikrarsız olduklarını, "Bir varlar, bir yoklar" sözleriyle dile getirdiği belirtildi.

