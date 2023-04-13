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Fenerbahçe'nin yıldızı Jorge Jesus'u çılgına çevirdi! "Yeter artık"

13.04.2023 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezonun tamamlanmasına az bir süre kala şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe hata yapmak istemezken, zirvenin en yakın takipçisi konumunda. Sarı-Lacivertliler'de son oynanan Karagümrük karşılaşmasından 3 puanla ayrılmayı başarırken, Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus bazı oyuncuların performansından pek de memnun kalmadı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin yıldızı Jorge Jesus'u çılgına çevirdi! "Yeter artık"
Joao Pedro

Joao Pedro

BRE Brezilya
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'de zirvenin en yakın takipçisi olan Fenerbahçe, geride bıraktığımız haftada deplasmanda karşılaştığı Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada hata yapmadı.

GALİBİYETE RAĞMEN SINIFI GEÇEMEDİLER

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Sarı-Lacivertliler zirve ile olan puan farkını 6'ya düşürürken karşılaşmanın ardından tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus'un alınan galibiyete rağmen birçok oyuncusunun performansından memnun kalmadığı öne sürüldü. Maça ilk 11'de başlayan Ezgjan Alioski (67 dakika), Willian Arao (45 dakika), Serdar Dursun (45 dakika), İrfan Can Kahveci (57 dakika) ve Emre Mor (57 dakika) ile sonradan oyuna giren Joao Pedro (45 dakika) sınıfı geçemedi.

PEDRO ÇILGINA ÇEVİRDİ

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Jorge Jesus'un özellikle Brezilyalı oyuncu Joao Pedro için sabır tamamen tükenmiş durumda. Portekizli teknik adamın, bu oyuncuların maç içerisinde istikrarsız olduklarını, "Bir varlar, bir yoklar" sözleriyle dile getirdiği belirtildi.

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