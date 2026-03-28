Fenerbahçe'nin yıldızı N'Golo Kante'den kafa karıştıran açıklama! 'Neden olmasın?'

N'Golo Kante, Kolombiya ile oynanacak mücadele öncesinde Didier Deschamps ile birlikte basın karşısına çıktı. Saat 22.00’de başlayacak Kolombiya-Fransa maçı öncesi konuşan deneyimli orta saha, hem milli takım süreci hem de kariyer planları hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

'ONUR VE GURUR KAYNAĞI'

Fransa Milli Takımı’na yeniden davet edilmenin kendisi için özel bir anlam taşıdığını vurgulayan Kanté, "Fransa Millî Takımı'nda olmak her zaman bir onur ve gurur kaynağıdır. Çok sık oynadığım dönemlerim oldu. Ama zamanla, kulüp değişiklikleri, sakatlıklar nedeniyle bu biraz azaldı. Bugün anın tadını çıkarıyorum. Oynasak da oynamasak da hepimiz aynı yöne doğru ilerliyoruz. Bu kolektif anın tadını çıkarmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

'YAZIN NE OLACAĞINI GÖRECEĞİZ!'

Geleceğiyle ilgili soruları da yanıtlayan Fransız futbolcu, yaz transfer dönemine dikkat çekti. Kanté, "Fenerbahçe ile sözleşmem var. Mantıklı olan, bu sözleşmeyi sonuna kadar yerine getirmek. Milli takımda ise şu anın tadını çıkarmak istiyorum. Yaz aylarında ne olacağını göreceğiz. Karşıma çıkan her fırsatı değerlendirmek ve bana ihtiyaç duyulduğunda hazır olmak istiyorum." sözleriyle belirsizliğin sürdüğünü dile getirdi.

'KARİYERİMİ NEDEN FRANSA'DA BİTİRMEYEYİM Kİ?'

Tecrübeli yıldız, kariyerinin son dönemine ilişkin olası bir Fransa dönüşüne de kapıyı kapatmadı. Kanté, "Geçen yaz diğer kulüplerde olduğu gibi bu da görüşülüyordu. Orada benim için ilgi çekici bazı şeyler vardı, ama olmadı. Şartlar gereği olmadı. Neden kariyerimi Fransa'da bitirmeyeyim ki?" diyerek geleceğine dair seçeneklerin açık olduğunu belirtti.