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Fenerbahçe'nin yıldızı Saint Maximin'den Jose Mourinho'yu hedef alan paylaşım!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.03.2025 13:32
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Fenerbahçe'nin sezon başında Al-Ahli'den kiraladığı Saint Maximin'den ilginç bir paylaşım geldi. Son olarak Rangers maçının kadrosuna alınmayan Fransız futbolcu dikkat çeken bir hamle yaptı.

Fenerbahçe'nin yıldızı Saint Maximin'den Jose Mourinho'yu hedef alan paylaşım!
Allan Saint-Maximin

Allan Saint-Maximin

FRA Fransa
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin sezon başında Al-Ahli'den kiralık olarak renklerine bağladığı Saint-Maximin'in paylaşımı kafaları karıştırdı.

RANGERS MAÇI KADROSUNA ALINMADI

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Avrupa'da kader maçına çıkacak Fenerbahçe'nin Rangers ile oynanacak rövanş maçının kamp kadrosunda alınmayan Fransız futbolcudan flaş bir paylaşım geldi.

"BENİ YIKMAK İÇİN BUNDAN FAZLASI GEREKECEK"

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Ranger maçı kadrosuna alınmayan Saint-Maximin’den paylaşım:

“Beni yıkmak için bundan daha fazlası gerekecek…

Yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenleri çıkar;
daha uzun sürer ama sonunda her zaman varır.

Eğer Tanrı bizimle ise, kim bize karşı olabilir?”

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe
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