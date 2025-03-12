Fenerbahçe'nin yıldızı Saint Maximin'den Jose Mourinho'yu hedef alan paylaşım!

Fenerbahçe'nin sezon başında Al-Ahli'den kiralık olarak renklerine bağladığı Saint-Maximin'in paylaşımı kafaları karıştırdı.

RANGERS MAÇI KADROSUNA ALINMADI

Avrupa'da kader maçına çıkacak Fenerbahçe'nin Rangers ile oynanacak rövanş maçının kamp kadrosunda alınmayan Fransız futbolcudan flaş bir paylaşım geldi.

"BENİ YIKMAK İÇİN BUNDAN FAZLASI GEREKECEK"

Ranger maçı kadrosuna alınmayan Saint-Maximin’den paylaşım:

“Beni yıkmak için bundan daha fazlası gerekecek…

Yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenleri çıkar;

daha uzun sürer ama sonunda her zaman varır.

Eğer Tanrı bizimle ise, kim bize karşı olabilir?”