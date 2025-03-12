Fenerbahçe'nin yıldızı Saint Maximin'den Jose Mourinho'yu hedef alan paylaşım!

Fenerbahçe'nin sezon başında Al-Ahli'den kiralık olarak renklerine bağladığı Saint-Maximin'in paylaşımı kafaları karıştırdı.
Avrupa'da kader maçına çıkacak Fenerbahçe'nin Rangers ile oynanacak rövanş maçının kamp kadrosunda alınmayan Fransız futbolcudan flaş bir paylaşım geldi.
Ranger maçı kadrosuna alınmayan Saint-Maximin’den paylaşım:
“Beni yıkmak için bundan daha fazlası gerekecek…
Yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenleri çıkar;
daha uzun sürer ama sonunda her zaman varır.
Eğer Tanrı bizimle ise, kim bize karşı olabilir?”
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