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Fenerbahçe'nin yıldızına İtalyanlar talip oldu! 200 milyonluk piyango

11.05.2023 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sezon şampiyonluk ipini göğüsleyerek taraftarlarını sevindirmek isteyen Fenerbahçe'de sezon başında kadroya katılan isimlerden Emre Mor için iddiaların ardı arkası kesilmezken, bu kez İtalyanlar Mor için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin yıldızına İtalyanlar talip oldu! 200 milyonluk piyango
Emre Mor

Emre Mor

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ederken, yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer konusunda sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sarı-Lacivertliler'de kadroya katılacak isimlerin yanı sıra kadrodan gönderilecek isimler de merakla beklenirken, sezon başında Karagümrük'ten transfer edilen Emre Mor, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

ÇİZME'DEN SÜRPRİZ TALİP

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Jorge Jesus yönetiminde belirli aralıklarla şans verdiği Emre Mor bazı maçlarda kilit rol oynamayı başarırken bu performansıyla İtalya'dan birçok kulüp Emre Mor'un peşine düştü. Torino ve Bologna'nın Emre Mor'u yakından takip ettiği iddia edilmişti. Son olarak Fiorentina'nın genç oyuncuya talip olduğu belirtildi.

9 MİLYON EURO...

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Yeni sezonda daha çok forma şansı bulmak isteyen genç oyuncu ayrılığa sıcak bakıyor. Fenerbahçe'nin ise oyuncunun satışından 9 milyon euro civarı bir beklentisi olduğu düşünülüyor.

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