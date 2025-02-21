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Fenerbahçe'nin yıldızının önünde durabilene aşk olsun! Anderlecht maçını da boş geçmedi, kariyer sezonunu şimdiden egale etti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.02.2025 07:55
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Fenerbahçe'nin yıldızı En Nesyri, Anderlecht karşılaşmasını da boş geçmezken golcü oyuncu İspanyol ekibi Sevilla'da yaşadığı kariyer sezonunda ulaştığı gol sayısını şimdiden egale etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin yıldızının önünde durabilene aşk olsun! Anderlecht maçını da boş geçmedi, kariyer sezonunu şimdiden egale etti
Youssef En-Nesyri

Youssef En-Nesyri

FAS Fas
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Youssef En-Nesyri, İspanyol ekibi Sevilla'da yaşadığı kariyer sezonunda ulaştığı gol sayısını şimdiden egale etti.

ANDERLECHT'İ BOŞ GEÇMEDİ

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Maçın 4. dakikasında Dzeko'nun asistinde takımını öne geçiren gole imza atan tecrübeli santrfor, gol atma performansını Anderlecht karşısında da sürdürdü.

SON 8 RESMİ MAÇTA GOL ATTI

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Söz konusu süreçte sarı kart cezası sebebiyle ligde Corendon Alanyaspor deplasmanında forma giyemeyen En-Nesyri, 4'ü lig, son 8 resmi maçta gol sevinci yaşadı.

36 MAÇTA 24 GOL

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Son 8 resmi maçta takımı adına skor üreten golcü futbolcu, bu periyotta 11 gol attı. Faslı golcü, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 36 resmi maçta 24'üncü golüne ulaştı.

REKORUNU EGALE ETTİ

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En-Nesyri, 2020-21 sezonunda Sevilla formasıyla aynı gol sayısıyla sezonu tamamlamıştı.

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