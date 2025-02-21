Fenerbahçe'nin yıldızının önünde durabilene aşk olsun! Anderlecht maçını da boş geçmedi, kariyer sezonunu şimdiden egale etti

Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Youssef En-Nesyri, İspanyol ekibi Sevilla'da yaşadığı kariyer sezonunda ulaştığı gol sayısını şimdiden egale etti.
Maçın 4. dakikasında Dzeko'nun asistinde takımını öne geçiren gole imza atan tecrübeli santrfor, gol atma performansını Anderlecht karşısında da sürdürdü.
Söz konusu süreçte sarı kart cezası sebebiyle ligde Corendon Alanyaspor deplasmanında forma giyemeyen En-Nesyri, 4'ü lig, son 8 resmi maçta gol sevinci yaşadı.
Son 8 resmi maçta takımı adına skor üreten golcü futbolcu, bu periyotta 11 gol attı. Faslı golcü, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 36 resmi maçta 24'üncü golüne ulaştı.
En-Nesyri, 2020-21 sezonunda Sevilla formasıyla aynı gol sayısıyla sezonu tamamlamıştı.
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