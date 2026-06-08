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Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'un kesin sonuçları açıklandı

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 6-7 Haziran 2026 tarihinde yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu kesin sonuçları Seçim Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu imzasıyla açıklandı.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'un kesin sonuçları açıklandı

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 6-7 Haziran 2026 tarihinde yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu kesin sonuçları Fenerbahçe Spor Kulübü Seçim Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu imzasıyla paylaşıldı.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul un kesin sonuçları açıklandı 1

135 GEÇERSİZ OY

Birleştirme tutanağıyla birlikte yapılan açıklamada, "Aziz Yıldırım Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na ve Aziz Yıldırım'ın listesinde ismi yazılı üyelerimiz (asil ve yedek) Yönetim Kurulu üyeliklerine 07.06.2026 tarihinde seçilmiştir. Tüzüğün 32 (1) maddesi tahtında sayım ve seçim sonuçlarına herhangi bir itiraz olmadığından seçim sonuçları kesinleşmiş olup, seçim sonuçları 08.06.2026 tarihinde Tüzüğün 31 (3) maddesine uygun şeklinde ilan edilmiştir" denildi.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu kesin sonuçları şöyle:
Kullanılan oy sayısı: 27387
Geçerli oy sayısı: 27172
Boş oy sayısı: 80
Geçersiz oy sayısı: 135
Aziz Yıldırım: 17245
Hakan Safi: 9927

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul un kesin sonuçları açıklandı 2

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul un kesin sonuçları açıklandı 3

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe
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