Fenerbahçe, olimpiyat ve dünya şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli'yi kadrosuna kattı

Fenerbahçe, milli boksör Busenaz Sürmeneli’yi renklerine bağladı. Avrupa ve dünya şampiyonluklarının yanı sıra Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda kazandığı altın madalya ile de Türk boks tarihine geçen Busenaz, kariyerine sarı-lacivertli formayla devam edecek.

Trabzonspor'dan ayrılan milli boksörü kadrosuna kattığını açıklayan Fenerbahçe, "Olimpiyatlara en çok sporcu gönderen Kulübümüz, Türk sporuna ve sporcusuna yaptığı yatırımlara bir yenisini daha ekledi ve olimpiyatlarda boks branşında Türkiye'ye ilk ve tek altın madalyayı kazandıran milli boksör Busenaz Sürmeneli'yi kadrosuna kattı.

Elde ettiği çok sayıdaki ulusal ve uluslararası başarısını Avrupa ve Dünya Şampiyonluklarıyla taçlandıran ve Tokyo Olimpiyat Oyunlarında kazandığı altın madalya ile de Türk boks tarihine geçen Busenaz Sürmeneli, artık sarı lacivertli forma altında başarılarına yenilerini eklemek için ringe çıkacak.

Busenaz Sürmeneli'ye "Dünyanın En Büyük Spor Kulübüne hoş geldin" diyor, 2024 Paris Olimpiyatları başta olmak üzere mücadele edeceği tüm kulvarlarda sonsuz başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’nin sitesinden paylaşılan mesajda, 2024 Paris Olimpiyatları başta olmak üzere mücadele edeceği tüm kulvarlarda şampiyon boksöre başarılar dilendi.







