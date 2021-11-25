Fenerbahçe Olympiakos maçı geniş özeti! Fenerbahçe Olympiakos maçı kaç kaç bitti?

Fenerbahçe, Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile mücadele etti. Olympiakos'un 1-0 galip geldiği mücadele sonrası maçın geniş özet futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte Fenerbahçe Olympiakos maçı geniş özeti...

FENERBAHÇE OLYMPİAKOS MAÇI GENİŞ ÖZETİ!

1' Kritik maç başladı.

DİREK

18' Berisha'nın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can, topu soluna çekip, yakın köşeye çok sert vurdu ancak direk gole izin vermedi.

20' Bu kez de İrfan sol kanattan içerdeki Berisha'ya servisi yaptı fakat Alman forvetin şutu yandan auta çıktı.

21' Savunmadan seken topla buluşan Lala, sağ çaprazdan topu soluna çekip vuruşunu yaptı. Top üstten auta gitti.

31' Olympiakos atağını kale önünde uzaklaştırmak isteyen Sosa gelişigüzel vurdu, top El Arabi'ye çarpıp kaleye yöneldi. Ancak Berke Özer hazırlıksız olmasına rağmen çok iyi uzandı ve topu kornere tokatladı.

37' Sol kanatta topla buluşan Onyekuru penaltı noktası üzerindeki El Arabi'yi gördü. El Arabi uzak köşeye ters bir vuruş yaptı ancak top yandan auta çıktı.

39' Berisha'nın kullandığı frikikte top üstten dışarıya gitti.

45' İlk yarının sonuna +1 ekleniyor.

İlk devre sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.

47' Olympiakos atağında Camara ceza yayı üzerinden vurdu, Kim'e çarpan top kornere gitti.

53' Zajc çalımlarla içeri girdi, savunmadan seken top ceza alanında Mert Hakan'ın önüne düştü. Mert Hakan ayak içiyle uzak direğe doğru sert vurdu fakat çerçeveyi bulamadı.

70' Bu dakikalar itibarıyla oyunda tempo iyice düşmüş durumda.

73' Sol kanattan Reabcuik'un ortasında ön direkte topla buluşan El-Arabi sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Top farklı şekilde yandan dışarıya gitti.

78' Sol kanattan yapılan ortaya arka direkte Lala vurdu, top yan ağlarda kaldı.

GOL!

90' Sol kanattan Reabcuik'un yerden kale sahasının önüne doğru sert kestiği topu Tiquinho tamamladı: 1-0.

Mücadele 1-0 Olympiakos'un galibiyeti ile sona erdi.

FENERBAHÇE OLYMPİAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

2021 UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, 5. hafta maçında Olympiakos ile mücadele etti. Maçın ayrıntıları ve yayınlanacağı kanal merak konusu olurken, Olympiakos - Fenerbahçe maçı 4 Kasım Perşembe TSİ 23:00'de Exxen'de canlı yayınlandı.



