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Fenerbahçe - Olympiakos: Muhtemel 11

30.09.2021 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. maçında Fenerbahçe, sahasında Olympiakos'u ağırlıyor.

Fenerbahçe - Olympiakos: Muhtemel 11

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında yarın Yunanistan'ın Olympiakos ekibini ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak. Müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.

Sarı-lacivertliler, müsabaka öncesi Süper Lig'de Hatay deplasmanından galip ayrılarak haftayı lider kapatmış ve moral depolamıştı.

Grubundaki ilk maçında deplasmanda Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla 1-1 berabere kalan ve oynadığı futbolla taraftarını sevindiren Fenerbahçe, Olympiakos'u da yenerek grubunda avantaj yakalamak istiyor.

Konuk Olympiakos ise ilk maçında Royal Antwerp'i 2-1 yenmeyi başarmıştı.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Fenerbahçe, Olympiakos karşısında 8 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak henüz takımla çalışamayan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare ve Jose Sosa'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Marcel Tisserand karşılaşmada forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra teknik direktör Vitor Pereira, UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe

Altay, Novak, Kim, Szalai, Samuel, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Pelkas, Rossi, Valencia

Olympiakos

Vaclik, Reabciuk, Pape Cisse, Sokratis, Karbownik, Yann M'Vila, Bouchalkis, Mady Camara, Masouras, Onyekuru, El Arabi

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Futbol Kulübü
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