Fenerbahçe Omar Colley ile ilgileniyor

Ara transfer döneminde kadrosuna Attila Szalai, Mesut Özil ve Bright Osayi-Samuel gibi isimleri katan Fenerbahçe'de hedef bir stoper transferi daha yapmak.

YENİ STOPER İTALYA'DAN

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Fenerbahçe, Sampdoria'nın 28 yaşındaki stoperi Omar Colley ile ilgileniyor.

OMAR COLLEY KİMDİR?

28 yaşındaki Gambiyalı oyuncunun Sampdoria ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Kariyerinde Genk, Djurgarden, Kups, Real De Banjur ve Wallidan takımlarında forma giydi. Stoperde görev yapan Omar Colley savunmanın her iki bölgesinde de oynayabiliyor.

Genk’te 95 maçta 5 gol, Kuopion’da 74 maçta 7 gol 1 asist, Sampdoria’da 69 maçta 1 gol 1 asistlik performans sergiledi. Bu sezon ise Sampdoria’da 13 karşılaşmaya çıkarken 1 gollük katkı sağladı. (Ajansspor)

