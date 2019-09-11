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Fenerbahçe Opet'in yeni sponsoru Corendon Airlines oldu

VOLEYBOL HABERLERİ  | 11.09.2019 21:15 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımının forma sırt sponsoru, Corendon Airlines oldu.

Fenerbahçe Opet'in yeni sponsoru Corendon Airlines oldu

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ülkemizde voleybol adına birçok ilki hayata geçiren, yer aldığı her kulvarda sahip olduğu zirve hedefiyle, voleybolu hem kadın hem de erkek branşlarında ülke sporumuzda ve dünyada önemli bir noktaya taşıyan Fenerbahçemiz ile 'İlklerin Havayolu' Corendon Airlines arasında sponsorluk anlaşması imzalandı." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, sponsorluk anlaşmasının imza töreninin 18 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirileceği belirtildi.


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Fenerbahçe Opet

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