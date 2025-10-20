SPOR

Fenerbahçe Opet'te şok ayrılık: Dominique Malonga sözleşmesini tek taraflı feshetti

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, genç oyuncusu Dominique Malonga'nın sürpriz ayrılığıyla sarsıldı. Malonga'nın sözleşmesini tek taraflı feshetmesi üzerine kulüp, yasal yollara başvuracağını açıkladı. Olayın perde arkası ve olası nedenleri merak konusu.

Sarı-lacivertli kulüp, Fransız pivotun beklenmedik kararı sonrası hukuki süreç başlatacağını duyurdu.

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'nda beklenmedik bir kriz patlak verdi. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen 19 yaşındaki Fransız pivot Dominique Malonga, sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Bu ani karar, hem kulüp yönetimini hem de taraftarları şaşkına çevirdi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Fenerbahçe Opet te şok ayrılık: Dominique Malonga sözleşmesini tek taraflı feshetti 1

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Malonga'nın sözleşme fesih kararının herhangi bir haklı gerekçeye dayanmadığı belirtildi. Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun bu keyfi davranışına sert tepki göstererek, tüm yasal haklarını kullanacağını ve uğradığı maddi-manevi zararın tazmini için hukuki süreç başlatacağını vurguladı. Açıklamada, "Oyuncumuz Dominique Malonga, kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak ve haklı bir neden olmaksızın feshetmiştir. Kulübümüz, bu haksız fesih nedeniyle uğradığı her türlü zararın tazmini için gerekli hukuki işlemleri başlatmıştır" ifadelerine yer verildi.

Malonga'nın bu sürpriz kararının ardında yatan nedenler henüz netlik kazanmış değil. Bazı spor yorumcuları, oyuncunun takımdaki rolünden memnuniyetsizlik duymuş olabileceğini veya başka bir kulüpten cazip bir teklif almış olabileceğini öne sürüyor. Ancak, Fenerbahçe cephesi, bu iddiaları yalanlayarak, oyuncunun herhangi bir sorununu dile getirmediğini ve fesih kararının tamamen anlamsız olduğunu savunuyor.

Fenerbahçe Opet te şok ayrılık: Dominique Malonga sözleşmesini tek taraflı feshetti 2

Sezon başında 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalanan Malonga, Fenerbahçe Opet'in geleceği için önemli bir yatırım olarak görülüyordu. Genç yaşına rağmen pota altında gösterdiği performansla dikkat çeken Fransız oyuncu, takımın önemli rotasyon oyuncularından biriydi. Bu ani ayrılık, Fenerbahçe Opet'in kadro planlamasında önemli bir boşluk yaratırken, takımın şampiyonluk hedeflerini de olumsuz etkileyebilir.

Fenerbahçe yönetiminin, bu beklenmedik durum karşısında nasıl bir yol izleyeceği ve Malonga'nın yerine yeni bir oyuncu transfer edip etmeyeceği merakla bekleniyor. Hukuki sürecin ne kadar süreceği ve Malonga'nın geleceği de belirsizliğini koruyor.

Dominique Malonga'nın Fenerbahçe Opet ile sözleşmesini tek taraflı feshetmesi, Türk basketbol gündemine bomba gibi düştü. Kulübün hukuki süreç başlatmasıyla birlikte, bu ayrılığın yankıları uzun süre devam edecek gibi görünüyor. Olayın perde arkası ve yasal sürecin sonuçları, spor kamuoyu tarafından yakından takip edilecek.

