Fenerbahçe Opet'ten 1 milyon Euro'luk teklif

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, İtalya'nın en iyi voleybolcularından biri olarak gösterilen 21 yaşındaki Paola Egonu'ya astronomik bir teklif yaptı.

La Gazzetta dello Sport ve Voleyball.it'te yer alan habere göre; Imoco Volley forması giyen 21 yaşındaki Nijerya asıllı İtalyan pasör çaprazı Egonu için Fenerbahçe, 1 milyon Euro değerinde bir teklif sundu. Imoco'da yıllık 400 bin Euro'ya oynayan Egonu'yu çok isteyen sarı lacivertli kulübün, bu transferde ısrarcı olduğu vurgulandı.

Egonu'nun Imoco ile sona erecek olan sözleşmesinin de bu transferde bir faktör olduğu ve Fenerbahçe'nin teklifinin Imoco'ya oranla çok daha cazip olduğu kaydedildi.

PAOLA EGONU KİMDİR?

Tam adı Paola Ogechi Egonu olan yıldız oyuncu, İtalyan kadın milli voleybol takımında da forma giymektedir ve dünyanın en iyilerinden biri olarak görülmektedir. Egonu, 2019'da CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler şampiyonluğu gibi başarılar elde etti ve en değerli oyuncu ödüllerini topladı.

(SPORX)

