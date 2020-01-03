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  4. Fenerbahçe Opet'te Jordan Thompson sağlık kontrolünden geçirildi

Fenerbahçe Opet'te Jordan Thompson sağlık kontrolünden geçirildi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 03.01.2020 15:15 | Son Güncelleme

Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Opet'in yeni transferi ABD Kadın Voleybol Milli Takımı'nın pasör çaprazı Jordan Thompson, sağlık kontrolünden geçirildi.

Fenerbahçe Opet'te Jordan Thompson sağlık kontrolünden geçirildi

Fenerbahçe Opet'te Jordan Thompson sağlık kontrolünden geçirildi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ulus Liv Hospital ve Göztepe Medical Park Hastanesi'nde yapılan kontrollerde oyuncuya kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayenesi yapıldığı belirtildi.

Kan değerlerine bakılan 23 yaşındaki oyuncunun, eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerinin de yapıldığı aktarıldı.

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Fenerbahçe Opet Jordan Thompson Vestel Venüs Sultanlar Ligi

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