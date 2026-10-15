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Fenerbahçe orta saha transferinde ortalığı alev alev yakacak! Hakan Çalhanoğlu yine masada

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi. Sarı-lacivertlilerin, Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Fenerbahçe orta saha transferinde ortalığı alev alev yakacak! Hakan Çalhanoğlu yine masada
Emre Şen
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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Yeni sezon ve ara transfer dönemi planlamalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, orta saha hattını dünya çapında bir isimle güçlendirmeyi hedefliyor. Fanatik'te yer alan habere göre sarı-lacivertli kulübün transfer listesinin üst sıralarında Inter'de sergilediği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çeken Hakan Çalhanoğlu yer alıyor.

İTALYA'DAKİ BAŞARILI PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe orta saha transferinde ortalığı alev alev yakacak! Hakan Çalhanoğlu yine masada 1

Serie A ekibi Inter ile sözleşmesi devam eden ve takımın en kritik unsurlarından biri konumunda bulunan 32 yaşındaki milli futbolcu, serbest vuruşları, oyun kurma becerisi ve uzaktan şutlarıyla tanınıyor. Fenerbahçe yönetiminin, oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve transfer şartlarını araştırdığı ifade ediliyor.

TARAFTARLARI HEYECANLANDIRAN TRANSFER İDDİASI

Fenerbahçe orta saha transferinde ortalığı alev alev yakacak! Hakan Çalhanoğlu yine masada 2

Milli takım kaptanlığını da yürüten Hakan Çalhanoğlu'nun sarı-lacivertli kulüple anılması camiada ve taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı. Transferin gerçekleşme ihtimali İtalyan kulübünün bonservis beklentisine ve oyuncunun kariyer planlamasına bağlı olurken, Fenerbahçe'nin bu hamle için tüm imkanları zorlayabileceği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hakan Çalhanoğlu fenerbahçe
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