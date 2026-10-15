Fenerbahçe orta saha transferinde ortalığı alev alev yakacak! Hakan Çalhanoğlu yine masada

Yeni sezon ve ara transfer dönemi planlamalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, orta saha hattını dünya çapında bir isimle güçlendirmeyi hedefliyor. Fanatik'te yer alan habere göre sarı-lacivertli kulübün transfer listesinin üst sıralarında Inter'de sergilediği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çeken Hakan Çalhanoğlu yer alıyor.

İTALYA'DAKİ BAŞARILI PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Serie A ekibi Inter ile sözleşmesi devam eden ve takımın en kritik unsurlarından biri konumunda bulunan 32 yaşındaki milli futbolcu, serbest vuruşları, oyun kurma becerisi ve uzaktan şutlarıyla tanınıyor. Fenerbahçe yönetiminin, oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve transfer şartlarını araştırdığı ifade ediliyor.

TARAFTARLARI HEYECANLANDIRAN TRANSFER İDDİASI

Milli takım kaptanlığını da yürüten Hakan Çalhanoğlu'nun sarı-lacivertli kulüple anılması camiada ve taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı. Transferin gerçekleşme ihtimali İtalyan kulübünün bonservis beklentisine ve oyuncunun kariyer planlamasına bağlı olurken, Fenerbahçe'nin bu hamle için tüm imkanları zorlayabileceği kaydedildi.