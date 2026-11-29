Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 30 Kasım'da gerçekleştirilecek futbol yayın ihalesi öncesinde önemli değerlendirmelerde bulundu. Türk futbolunun ekonomik geleceği açısından kritik bir süreç olarak görülen ihale hakkında yapılan açıklamada, yayın gelirlerinin artırılması, kulüplerin finansal yapılarının güçlendirilmesi ve liglerin uluslararası marka değerinin yükseltilmesi hedefleri öne çıktı.

YAYIN İHALESİNE STRATEJİK ÖNEM

TFF, yarın yapılacak yayın ihalesinin yalnızca yayın haklarının devredileceği ticari bir anlaşma olmadığını, Türk futbolunun önümüzdeki yıllarını şekillendirecek stratejik bir adım niteliği taşıdığını vurguladı.

Federasyon, geçmiş dönemlerde yayın gelirlerinde yaşanan düşüşün futbolun bütün paydaşları açısından önemli tecrübeler ortaya koyduğuna dikkat çekti. Bu kayıpların telafi edilmesi ve sportif potansiyelin ekonomik kazanca dönüştürülmesi için ortak hareket edilmesi gerektiği belirtildi.

FARKLI TEKLİF ALTERNATİFLERİ GÜNDEMDE

İhale sürecinin hazırlık aşamasında Süper Lig ve 1. Lig'in sportif ve ticari değerine uygun, rekabetçi bir yayıncılık modelinin oluşturulmasının amaçlandığı ifade edildi.

TFF, bu kez ilk defa bu ölçekte ve çeşitlilikte teklif alternatiflerinin ortaya çıktığını belirterek, söz konusu tablonun Türk futboluna yönelik ticari ilginin önemli bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Sürecin Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği ve futbolun diğer paydaşlarıyla iş birliği içerisinde, şeffaflık ilkesi doğrultusunda yürütüldüğü de aktarıldı.

BEŞ YILLIK İHALE DÖNEMİ TERCİH EDİLDİ

Federasyonun açıklamasında yayın ihalesinin beş yıllık bir dönemi kapsayacak şekilde planlanmasının nedenlerine de yer verildi. Bu tercihin temelinde kulüplerin ve yayıncı kuruluşların uzun vadeli planlama yapabilmesi, sektörde istikrarlı bir yatırım ortamının oluşturulması hedefinin bulunduğu belirtildi.

Yeni dönemde yalnızca yayın gelirlerinin yükseltilmesi değil, kulüplerin mali sürdürülebilirliğinin desteklenmesi ve futbolun ticari değerinin kalıcı şekilde artırılması da öncelikler arasında gösterildi.

YAYIN KALİTESİ VE ULUSLARARASI ERİŞİM HEDEFİ

TFF, ihale şartnamesi hazırlanırken yayın kalitesinin uluslararası standartlara ulaştırılması, teknolojik imkanların daha etkin kullanılması ve seyirci deneyiminin geliştirilmesi gibi konuların da dikkate alındığını bildirdi.

Türk futbolunun daha geniş coğrafyalarda takip edilmesini isteyen federasyon, sahadaki rekabetin yanı sıra bu rekabetin izleyiciye nasıl aktarıldığının da ekonomik değer açısından belirleyici olduğuna işaret etti.

Açıklamanın sonunda TFF, yayın ihalesinin Türk futbolunun geleceği açısından yeni fırsatlar oluşturmasını ve tüm paydaşlar için uzun vadeli kazanımlar sağlamasını hedeflediğini duyurdu.