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Fenerbahçe Ospina transferinde mutlu sona yakın

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.07.2018 10:22 | Son Güncelleme

Volkan’ın tartışılan performansı sonrası kaleci arayan F.Bahçe, Kolombiya’nın, Dünya Kupası’na vedasının ardından temasları hızlandırdı. Comolli, yakın ilişkide olduğu Arsenal’la görüşüyor.

Fenerbahçe Ospina transferinde mutlu sona yakın

Fenerbahçe'nin son 2 sezondur kaleyi teslim etmek için hayâlini kurduğu David Ospina’da mutlu sona çok yaklaşıldı. Uzun yıllardır F.Bahçe kalesini koruyan kaptan Volkan Demirel’in tartışılan performansı 1 numaralı file bekçisi konusunda F.Bahçe’yi arayışa itti.

Kanarya'da ismi hiç gündemden düşmeyen Ospina için Arsenal’la aylar öncesinde kurulan temasları yeni yönetim de devam ettirdi. 2019’da kontratı bitecek kalecinin Kolombiya ile Dünya Kupası’na veda etmesinin ardından düğmeye basılmıştı. İngiliz kulübü ile yakın ilişkileri olan Fransız sportif direktör Damien Comolli mali sorunları aşmaya çalışıyor. 29 yaşındaki isme 3 senelik mukavele öneren Comolli, kalesini uzun yıllar başarılı file bekçisine emanet etmek istiyor. (VATAN)

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Fenerbahçe ospina Spor Toto Süper Lig arsenal

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ali Koç gelecekmişde Dünya yıldızlarınıtransfer edecekmişde hepsi hikaye 1 ay oldu geleli daha transfer yapamadı bu işler öyle kolay değil Aziz yıldırımı mumla arayacaksınız.
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